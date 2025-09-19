Se filtró supuesto video privado de Yailin, expareja de Anuel, con famoso influenciador

La cantante Yailin La Más Viral se ha visto envuelta en una polémica en las últimas horas luego que saliera a la luz un supuesto video suyo con un reconocido influenciador dominicano.

¿Cuál fue el video que supuestamente se le filtró a Yailin con Sr. Jiménez?

En la jornada del 19 de septiembre el nombre de Yailin empezó a ser tendencia en la red social X luego de la supuesta filtración de un video de la cantante dominicana con el creador de contenido Sr. Jiménez.

La difusión de este video empezó en esta red social y en el programa Fogarate Radio en donde en medio de su transmisión en vivo en radio, los locutores hablaron del contenido del clip y analizaron la final del video.

Este video causa revuelo en redes sociales y opiniones dividas ya que aparece días después que se viralizara el enfrentamiento entre Yailin y la expareja de Sr. Jiménez, conocido como La Insuperable.

Yailin y La Insuperable protagonizan fuerte encontronazo. (Foto: AFP)

¿Por qué Yailin se enfrentó con La Insuperable, expareja de Sr. Jiménez?

El supuesto video filtrado de Yailin con el influenciador Sr. Jiménez ha causado revuelo en redes sociales ya que para muchos es clara la identidad de ambos.

Sin embargo, hasta el momento ni la cantante ni el influenciador se han pronunciado al respecto sobre dicho video filtrado, un caso parecido al de Isabella Ladera y Beéle que tanto ha dado de qué hablar.

Precisamente, el precedente de la venezolana y el artista colombiano ha hecho despertar diferentes hipótesis al respecto, una de ellas que este video habría sido filtrado por un tema de marketing.

Precisamente, esta teoría ha tomado fuerza luego del enfrentamiento entre Yailin y La Insuperable en una discoteca días atrás.

¿Quién es Sr. Jiménez, el influenciador que habría grabado video con Yailin?

El influenciador Yariel Smirt Jiménez, conocido en redes sociales como Sr. Jiménez, es un reconocido influenciador dominicano que ha logrado su reconocimiento en plataformas como TikTok y por participar en videos de cantantes de reguetón.

El influenciador tiene 21 años y en sus redes sociales comparte su pasión por el deporte, viajes, su faceta como papá de su única hija y momentos familiares.

Sr. Jiménez fue conocido por su relación con la influenciadora La Insuperable, con quien Yailin tuvo el inconveniente en una discoteca días atrás.