Marcela Reyes desata polémica al revelar su figura sin casi taparse: este es el video

Marcela Reyes mostró el resultado de su aspecto físico, pero eso generó disgusto en algunos internautas.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Marcela Reyes
Marcela Reyes desata polémica al revelar su figura sin casi taparse | Foto del Canal RCN.

Una de las mujeres que fue controversial en 2025 es Marcela Reyes, la DJ y empresaria se vio involucrada en distintas polémicas en lo corrido del año.

¿Por qué critican a Marcela Reyes?

Marcela Reyes, como las demás mujeres de las redes sociales, tiene un público que la quiere y otro que no la tolera. La artista ha manifestado que es necesario entender que no puede caerle bien a todo el mundo.

Las críticas hacia Marcela se debe a varios motivos, uno de ellos es por la forma como en algunas ocasiones aparece en redes sociales.

Hay vestuarios de la DJ que no son bien vistos antes los ojos de algunos usuarios digitales, siendo uno de ellos en un reciente video que la también influenciadora publicó en historias de Instagram.

Marcela Reyes
Marcela Reyes es controversial en redes sociales | Foto del Canal RCN.

¿Cómo Marcela Reyes presumió su figura en polémico video?

Con más de tres millones de seguidores acumulados, la artista dio a conocer que se mandó a broncear su figura. No obstante, presumió el físico que actualmente tiene, de modo que fue mínimo lo que se tapó.

A raíz de esta exposición de la empresaria, desató la polémica por aparecer así en redes sociales y "no ser ejemplo para la sociedad", según algunos internautas.

No obstante, sus seguidores la felicitaron por la tonificada figura que tiene, tras meses de ejercicio y ayudas médicas.

Este es el controversial video de la figura de Marcela Reyes, publicado antes de terminarse 2025:

 

¿Qué transformaciones físicas tuvo Marcela Reyes en 2025?

El cambio físico durante este año de Marcela Reyes ha sido notorio. La influenciadora se sometió a intervenciones con el objetivo de mejorar y sentirse mejor, en medio de su soltería a principios de 2025.

Marcela Reyes
Marcela Reyes habló de soltería | Foto del Canal RCN.

Entre las transformaciones físicas que se mandó a realizar estuvo la liposucc1ón y marcación abdominal. Sin embargo, luego de su recuperación, la DJ se ha mostrado constante en el entrenamiento desde su casa, ya que es común que suba videos realizando ejercicio.

Independientemente de lo negativo, hay quienes halagan la belleza de la artista y le suelen enviar mensajes de amor, ella misma ha revelado unos cuantos en las plataformas de interacción social.

