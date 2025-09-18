Dani Duke fue diagnosticada con preocupante enfermedad autoinmunitaria: esto se sabe

La reconocida influenciadora paisa Daniela Duke, mejor conocida en redes sociales como Dani Duke, reapareció por medio de sus redes sociales con un anuncio que preocupó a sus seguidores: fue diagnosticada con una enfermedad autoinmunitaria.

¿Cuál fue la enfermedad autoinmunitaria con la que Dani Duke fue diagnosticada?

En un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Dani Duke reveló que luego de su reciente viaje a México había recibido una mala noticia sobre su salud.

Dani Duke habla de su diagnóstico de salud inesperado. (Foto Canal RCN).

Duke relató que luego de visitar a su estilista de confianza esta la alertó de que algo no estaba bien en su cuerpo, pues al revisar minuciosamente su cabello para que luciera perfecta en sus vacaciones se percató de que había una buena zona de este con pocos folículos capilares.

La influenciadora comentó que, aunque esta noticia la había preocupado, no fue sino hasta que regresó de México que pudo asistir con un especialista para que este le revelara un diagnostico más claro de lo que estaba pasando en su cabeza, obteniendo como respuesta alopecia areata.

"Me dijo: Daniela, efectivamente tienes areata. Y lo peor es que no tenía ese hueco, tenía otro"

¿Qué es la alopecia areata? Enfermedad autoinmune con la que fue diagnosticada Dani Duke

La alopecia areata es un transtorno autoinmune crónico que provoca la pérdida del cabello de manera seccional, generando parches en el cuero cabelludo mayormente en forma de monedas y puede afectar a personas de todas las edades y géneros.

Dani Duke confirma diagnóstico de enfermedad autoinmunitaria: esto se sabe. (Foto Canal RCN).

“Ella me explicó que es una condición que la alopecia areata aún como que no se sabe a ciencia cierta por qué da, pero la puede detonar en un 80 % el estrés y la ansiedad. Esa alopecia es más normal de la que uno creería”, comentó Dani Duke.

Sin embargo, la influenciadora también manifestó que su dermatóloga le dio tranquilidad al mencionar que había tratamiento para contrarrestar los daños que esta enfermedad pueda haber causado en los últimos meses.

Por lo pronto, Dani Duke se encuentra llevando a cabo las instrucciones de su dermatóloga al pie de la letra para lograr recuperar su salud capilar.