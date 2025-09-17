Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida Victoria sorprendió con mensaje sobre demanda de alimentos tras escándalo amoroso

Aida Victoria Merlano lanzó inesperado mensaje sobre demanda de alimentos tras días de controversia con su esposo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Aida Victoria Merlano
Tras escándalo amoroso, Aida Victoria habló de demanda de alimentos. (Foto Canal RCN | Freepik referencia: @Holiak).

La reconocida influenciadora Aida Victoria Merlano sorprendió a sus cientos de seguidores en las últimas horas al compartir una curiosa publicación en la que se refirió específicamente a una demanda por alimentos, tras días de polémica por supuesta infidelidad por parte de su esposo.

Artículos relacionados

¿Por qué Aida Victoria Merlano habló sobre demanda de alimentos en medio de polémica con su esposo?

En una reciente publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Aida Victoria Merlano compartió un inesperado post que tomó por sorpresa a los internautas.

El mensaje de Aida Victoria sobre demanda de alimentos tras escándalo amoroso
Aida Victoria sorprendió con declaración sobre demanda de alimentos. (Foto Canal RCN).

Y es que la joven creadora de contenido aprovechó el hype de la creación de fotografías con ayuda de la Inteligencia Artificial para compartir una inesperada fotografía en la que aparecía posando junto al actor y director de cine español, Mario Casas.

Artículos relacionados

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue el mensaje con el que acompañó la instantánea, pues en este hacia mención a una demanda de alimentos.

“Vea, esta foto se ven tan real, que casi le pongo una demanda por alimentos a Mario Casas”.

¿Esposo de Aida Victoria Merlano le fue infiel?

Vale la pena recordar que semanas atrás, Yina Calderón aseguró públicamente sin decir nombres propios que supuestamente Juan David Tejada, esposo de Aida Victoria Merlano, le había sido infiel a la influenciadora con una joven de Medellín.

Aida Victoria Merlano
Tras escándalo amoroso, Aida Victoria envió mensaje sobre demanda de alimentos. (Foto Canal RCN).

Todo esto, justo después de que ella misma puso en duda la paternidad del joven al manifestar que el streamer colombiano Westcol era el verdadero padre del hijo de Aida Victoria Merlano.

Tras estas graves declaraciones, Aida Victoria rompió el silencio y se defendió de las palabras de Yina Calderón, al igual que Juan David Tejada, quien no dudó en referirse hacia ella de manera contundente.

Artículos relacionados

“Hay que ser muy b*sura para hablar de un niño y más para meterse con una mujer recién parida. No he sido infiel ni he puesto en duda jamás la paternidad de mí hijo”, afirmó en su momento el esposo de Aida.

Lo cierto es que la pareja parece estar unida, pese a que en las últimas semanas se les ha visto distantes por medio de las redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juan Soler vivió pre-infarto Talento internacional

Reconocido actor sufrió pre-infarto en medio de grabaciones: esto se sabe sobre su salud

Reconocido actor argentino tuvo que detener las grabaciones tras sufrir un pre-infarto que puso en vilo a sus compañeros.

Valentino Lázaro publicó chat con Yina Calderón Yina Calderón

Valentino Lázaro filtró chat con Yina Calderón: salió a flote pulla sobre Karola

Valentino Lázaro sorprendió al revelar chat con Yina Calderón en el que se referían a Karola, mejor amiga de Emiro Navarro.

Paulina Vega hizo petición en redes que involucra a su hija Talento nacional

Paulina Vega sorprendió al pedir ayuda a través de redes sobre su hija: "Es un crimen"

La ex Miss Universe, Paulina Vega, sorprendió al hacer petición directa que involucra a su hija a través de redes sociales.

Lo más superlike

Rauw Alejandro Talento nacional

Rauw Alejandro publica una adivinanza para revelar su nuevo álbum en Instagram

Rauw Alejandro presentó en Instagram una adivinanza que funciona como llave para acceder al primer adelanto de su álbum Capítulo 0.

El trabajo en equipo de Ricardo Vesga y Nicolás Montero fue puesto a prueba en un reto de cajas misteriosas. MasterChef Celebrity Colombia

Ricardo Vesga y Nicolás Montero con delantal negro en MasterChef Celebrity: "Volaron bajo"

Celulares iPhone. Tecnología

iPhone 17 en Colombia: ¿cuántos meses de salario mínimo necesitas para comprarlo?

La espera terminó: Alejandro Fernández anunció que su recuperación fue un éxito y retomará su gira internacional. Talento nacional

Alejandro Fernández vivió un momento conmovedor en Las Vegas al subir al escenario con su nieta

Isabella Ladera asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 - Mujer presumiendo su talla. Salud y Belleza

Alimentación desinflamatoria: la clave de Isabella Ladera para bajar de peso