Aida Victoria sorprendió con mensaje sobre demanda de alimentos tras escándalo amoroso

La reconocida influenciadora Aida Victoria Merlano sorprendió a sus cientos de seguidores en las últimas horas al compartir una curiosa publicación en la que se refirió específicamente a una demanda por alimentos, tras días de polémica por supuesta infidelidad por parte de su esposo.

¿Por qué Aida Victoria Merlano habló sobre demanda de alimentos en medio de polémica con su esposo?

En una reciente publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Aida Victoria Merlano compartió un inesperado post que tomó por sorpresa a los internautas.

Aida Victoria sorprendió con declaración sobre demanda de alimentos. (Foto Canal RCN).

Y es que la joven creadora de contenido aprovechó el hype de la creación de fotografías con ayuda de la Inteligencia Artificial para compartir una inesperada fotografía en la que aparecía posando junto al actor y director de cine español, Mario Casas.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue el mensaje con el que acompañó la instantánea, pues en este hacia mención a una demanda de alimentos.

“Vea, esta foto se ven tan real, que casi le pongo una demanda por alimentos a Mario Casas”.

¿Esposo de Aida Victoria Merlano le fue infiel?

Vale la pena recordar que semanas atrás, Yina Calderón aseguró públicamente sin decir nombres propios que supuestamente Juan David Tejada, esposo de Aida Victoria Merlano, le había sido infiel a la influenciadora con una joven de Medellín.

Tras escándalo amoroso, Aida Victoria envió mensaje sobre demanda de alimentos. (Foto Canal RCN).

Todo esto, justo después de que ella misma puso en duda la paternidad del joven al manifestar que el streamer colombiano Westcol era el verdadero padre del hijo de Aida Victoria Merlano.

Tras estas graves declaraciones, Aida Victoria rompió el silencio y se defendió de las palabras de Yina Calderón, al igual que Juan David Tejada, quien no dudó en referirse hacia ella de manera contundente.

“Hay que ser muy b*sura para hablar de un niño y más para meterse con una mujer recién parida. No he sido infiel ni he puesto en duda jamás la paternidad de mí hijo”, afirmó en su momento el esposo de Aida.

Lo cierto es que la pareja parece estar unida, pese a que en las últimas semanas se les ha visto distantes por medio de las redes sociales.