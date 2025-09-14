Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Prometida de Epa Colombia compartió desgarrador mensaje sobre la influenciadora

Karol Samantha, prometida de Epa Colombia, publicó desgarrador mensaje que dejó en evidencia la difícil situación que atraviesa.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué dijo la prometida de Epa Colombia en su desgarrador mensaje?
El mensaje que compartió la prometida de Epa Colombia y dejó a todos en shock. (Foto Canal RCN).

Karol Samantha, prometida de Daneidy Barrera ‘Epa Colombia’, compartió un desgarrador mensaje con el que dejó en evidencia la difícil situación que atraviesa a raíz de la condena que se encuentra pagando la influenciadora en la actualidad.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mensaje que Karol Samantha compartió sobre Epa Colombia?

En una reciente publicación realizada por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karol Samantha compartió un corto audiovisual junto a un desgarrador mensaje que logró conmover a los internautas.

Prometida de Epa Colombia compartió un desgarrador mensaje sobre la influenciadora
El duro mensaje de la prometida de Epa Colombia que conmovió a sus seguidores. (Foto de Buen día, Colombia).

La joven empresaria, quien se ha hecho cargo de los negocios de Daneidy Barrera desde que está fue arrestada y privada de la libertad, dejó ver que no la está pasando nada bien desde que tuvo que vivir con la ausencia de su prometida.

Artículos relacionados

Según comentó Karol, aunque quien había sido condenada legalmente era Epa Colombia, ell también se sentía en la misma situación, pues ya no puede compartir momentos de calidad junto a ella y su hija Daphne Samara.

“A ti y a mí nos condenaron el mismo día. La diferencia es que a ti te encerraron y a mí me dejaron viviendo en tu ausencia”

Y es que, aunque Karol y la madre de la empresaria han podido tener contacto directo con Epa Colombia por medio de visitas al lugar en el que está privada de la libertad, no consideran suficiente estos momentos.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante el desgarrador mensaje de Karol Samantha?

La publicación de Karol Samantha, prometida de Epa Colombia, no pasó desapercibida en redes sociales. Tras compartir este mensaje cargado de dolor, los internautas reaccionaron de inmediato con comentarios de apoyo.

Karol Samantha, prometida de Epa Colombia
Prometida de Epa Colombia publicó sentido mensaje sobre la influenciadora. (Foto de Buen día, Colombia).

Comentarios como: “Dios pondrá todo en su lugar y todos nos encargaremos cuando ella salga de hacerla más grande que antes”, “Dios les va a reconfortar y las hará de nuevo una familia unida”, “Fuerza, ánimo y fe en Dios. No hay tormenta que dure 100 años”, “Fuerza mi Karol pronto pasará y solo quedará en el pasado”, fueron algunos de los que destacaron entre cientos de ellos.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así respondió Yina Calderón a quien la tildó de conveniente e hipócrita con Melissa Gate Yina Calderón

EN VIDEO: Así respondió Yina Calderón a quien la tildó de conveniente e hipócrita con Melissa Gate

La empresaria de fajas no se quedó callada ante las acusaciones que le estaban haciendo por querer "ganarse" el fandom de Melissa.

Melissa Gate habló sin pelos en la lengua sobre Karina y Altafulla: "son ellos los que molestan" Melissa Gate

Melissa Gate habló sin pelos en la lengua sobre Karina y Altafulla: "son ellos los que molestan"

La antioqueña dejó claro que no le interesa nada que tenga que ver con la pareja, pero que ellos no hacen lo mismo.

Shakira enamoró bailando y le recordaron a Piqué Shakira

Shakira enamoró con sus movimientos y muchos le recordaron a Piqué

La colombiana se llevó los elogios de millones de internautas y colegas del medio con su llamativo baile.

Lo más superlike

Ángela Arcila, Miss Risaralda, en Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia

Miss Risaralda lidera la tabla en Miss Universe Colombia tras la prueba como presentadora de televisión

En Miss Universe Colombia, las candidatas enfrentaron una prueba como presentadoras. Miss Risaralda quedó como líder de la tabla de posiciones.

Karol G tras show en el Vaticano Karol G

Karol G rompió en llanto tras su presentación en el Vaticano

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia

Aprende a crear tu foto soñada con tu cantante favorito usando Gemini IA. Eugenio Derbez

Aprende a crear tu Polaroid con tu artista favorito usando IA de Gemini

Ángela Aguilar revela el secreto fitness detrás de su figura tonificada Ángela Aguilar

Ángela Aguilar compartió la rutina de ejercicios con la que mantiene su figura tonificada