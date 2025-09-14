Prometida de Epa Colombia compartió desgarrador mensaje sobre la influenciadora

Karol Samantha, prometida de Daneidy Barrera ‘Epa Colombia’, compartió un desgarrador mensaje con el que dejó en evidencia la difícil situación que atraviesa a raíz de la condena que se encuentra pagando la influenciadora en la actualidad.

¿Cuál fue el mensaje que Karol Samantha compartió sobre Epa Colombia?

En una reciente publicación realizada por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karol Samantha compartió un corto audiovisual junto a un desgarrador mensaje que logró conmover a los internautas.

El duro mensaje de la prometida de Epa Colombia que conmovió a sus seguidores. (Foto de Buen día, Colombia).

La joven empresaria, quien se ha hecho cargo de los negocios de Daneidy Barrera desde que está fue arrestada y privada de la libertad, dejó ver que no la está pasando nada bien desde que tuvo que vivir con la ausencia de su prometida.

Según comentó Karol, aunque quien había sido condenada legalmente era Epa Colombia, ell también se sentía en la misma situación, pues ya no puede compartir momentos de calidad junto a ella y su hija Daphne Samara.

“A ti y a mí nos condenaron el mismo día. La diferencia es que a ti te encerraron y a mí me dejaron viviendo en tu ausencia”

Y es que, aunque Karol y la madre de la empresaria han podido tener contacto directo con Epa Colombia por medio de visitas al lugar en el que está privada de la libertad, no consideran suficiente estos momentos.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante el desgarrador mensaje de Karol Samantha?

La publicación de Karol Samantha, prometida de Epa Colombia, no pasó desapercibida en redes sociales. Tras compartir este mensaje cargado de dolor, los internautas reaccionaron de inmediato con comentarios de apoyo.

Prometida de Epa Colombia publicó sentido mensaje sobre la influenciadora. (Foto de Buen día, Colombia).

Comentarios como: “Dios pondrá todo en su lugar y todos nos encargaremos cuando ella salga de hacerla más grande que antes”, “Dios les va a reconfortar y las hará de nuevo una familia unida”, “Fuerza, ánimo y fe en Dios. No hay tormenta que dure 100 años”, “Fuerza mi Karol pronto pasará y solo quedará en el pasado”, fueron algunos de los que destacaron entre cientos de ellos.