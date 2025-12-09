Accidente dejó a expareja de Luis Alberto Posada bajo atención médica

Katalina Posada, exesposa de Luis Alberto Posada, tiene en vilo a sus seguidores luego de informar por medio de sus redes sociales que había sufrido un aparatoso accidente que la obligó a recibir atención médica de inmediato.

¿Qué le pasó a Katalina Posada, exesposa de Luis Alberto Posada?

Durante la mañana de este viernes 12 de septiembre, Katalina Posada reapareció por medio de sus redes sociales con un preocupante anuncio. Pues la mujer, quien había estado activa en su cuenta de Instagram horas antes del suceso, reportó a sus cientos de seguidores que había sufrido un aparatoso accidente.

Según comentó la mujer desde la camilla de un hospital, por “cosas de la vida” se rodó por unas escaleras ocasionando una fuerte lesión en uno de sus tobillos. La expareja del cantante colombiano Luis Alberto Posada mencionó que no había sufrido una fractura, pero que sí sentía mucho dolor en su extremidad.

"Tuve un accidente y sufrí una lesión en el tobillo. Gracias a Dios no fue una fractura, pero el dolor es insoportable en este momento”.

Así mismo reveló que la lesión ocasionada se trataba de un esguince ligamentoso tipo 3, una lesión grave que implica un desgarro completo del ligamento que le impide apoyar su pie con naturalidad.

Katalina Posada agradeció a sus seguidores por sus mensajes de apoyo

Katalina Posada aprovechó el momento para agradecerle a sus seguidores por todo el apoyo que le pudieran brindar para una pronta recuperación, y así mismo les aseguró que tomaría todas las precauciones necesarias para que esta situación no se agravara.

“Agradezco sus mensajes y apoyo. Estoy tomando las medidas necesarias para recuperarme lo antes posible. ¡Los mantendré informados!"

Por lo pronto, la exesposa de Luis Alberto Posada permanece bajo observación médica para lograr realizar el debido proceso para una pronta recuperación, pues al momento de su video no contaba con la inmovilización con férula o yeso de su pie para evitar complicaciones una vez sea dada de alta.