Salud de Esperanza Gómez preocupa a sus seguidores: esto se sabe

La reconocida actriz Esperanza Gómez preocupó en las últimas horas al revelar que se encontraba recibiendo atención médica en una clínica de la ciudad, manteniendo así en incertidumbre a sus fanáticos.

¿Esperanza Gómez fue hospitalizada por problemas de salud?

Haciendo uso de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Esperanza Gómez compartió una fotografía que alertó a los internautas, pues la reconocida actriz se dejó ver recibiendo atención médica desde la camilla de un hospital.

En la instantánea se puede ver a Gómez sin maquillaje, ropa casual y con uno de sus brazos canalizado para recibir, al parecer, medicamentos que ayudarían a estabilizar su cuerpo.

Sin embargo, en aquel momento la actriz no reveló mayores detalles de lo que estaba sucediendo y por qué se encontraba en este lugar, generando aún más preocupación en sus seguidores.

¿Cómo reaccionaron los internautas a los problemas de salud de Esperanza Gómez?

La reciente publicación de Esperanza Gómez en redes sociales generó un fuerte revuelo entre sus seguidores. Al verla desde la camilla de un hospital y recibiendo atención médica, muchos no tardaron en manifestar su preocupación y enviarle mensajes de apoyo, deseándole una pronta recuperación. Otros, en cambio, señalaron que su agitada vida le estaba pasando factura.

Comentarios como “La esperanza es lo último que se pierde. Ánimo, bella, pronta recuperación”, “El cuerpo tarde o temprano pasa factura después de tantos excesos” o “Antes de verdad no se había enfermado, con tanto trajín en su trabajo, ha sido de verdad una mujer muy afortunada” fueron algunos de los que destacaron en la publicación.

Horas más tarde, pese a la incertidumbre inicial, la actriz aclaró a través de la misma red social que ya se encontraba en su casa y con mejor estado de salud.

“Ya me siento mucho mejor, gracias a Dios”, aseguró.

Así, la aclaración de la actriz dejó ver que lo sucedido no había sido tan grave y su recuperación continuará desde la comodidad de su casa.