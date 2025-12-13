Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Esto respondió Manuela Gómez cuando le preguntaron por su maleta para La casa de los famosos 2026

Manuela Gómez respondió a la pregunta sobre si ya tiene lista su maleta para La casa de los famosos Colombia 2026.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Manuela Gómez ya tiene lista su maleta para La casa de los famosos 2026? Esto dijo
¿Manuela Gómez ya tiene lista su maleta para La casa de los famosos 2026? Esto dijo. (Foto Canal RCN).

Manuela Gómez fue la primera participante confirmada por El Jefe de La casa de los famosos Colombia para la tercera temporada del reality del Canal RCN. Desde entonces, la influenciadora se ha referido en varias ocasiones a esta experiencia, incluso revelando si ya tiene lista su maleta para ingresar a la casa más famosa del país.

Artículos relacionados

¿Manuela Gómez ya tiene lista su maleta para La casa de los famosos Colombia 2026?

En una reciente reapareció en sus redes sociales Manuela Gómez comentó a sus cientos de seguidores cómo estaba viviendo las últimas semanas de diciembre, pues al parecer sería un mes bastante movido laboralmente para ella, especialmente porque quería salir a vacaciones a disfrutar el poco tiempo libre que le quedaría antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia.

Manuela Gómez
Se reveló que Manuela Gómez va a estar en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

En el video, compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Manuela Gómez mencionó que sentía presión debido a que tenía muchas cosas por hacer y aún no había alistado su maleta para La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

"Ni me pregunten por la maleta de La casa de los famosos; no está lista, no he tenido tiempo de absolutamente nada, estoy súper preocupada, La casa de los famosos a mí me tomó por sorpresa, no tuve mucho tiempo para prepararme. Dios mío, no sé qué voy a hacer"

Así mismo expresó que este proyecto significaba un gran reto y que, aunque muchas personas lo vieran como algo fácil, en realidad no era así.

"Uno también está sacrificando muchas cosas, la gente lo ve, así como fácil, ¿fácil? fácil no hay nada en la vida"

¿Qué participantes estarán junto a Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 2026?

Vale la pena destacar que, hasta el momento, Manuela Gómez se une a Campanita y Johanna Fadúl, también elegidos por El Jefe, además de ocho participantes seleccionados por el público: Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal (Tebi), Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano y Maiker Smith.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así son los días de Paola Jara con su hija tras separarse temporalmente de Jessi Uribe Paola Jara

Paola Jara enseñó cómo son sus días junto a su hija tras repentina separación con Jessi Uribe

Entérate de cómo son los días de la cantante popular Paola Jara junto a su hija Emilia tras repentina separación con Jessi Uribe.

Maleja Restrepo, modelo y presentadora de televisión Maleja Restrepo

Maleja Restrepo comparte conmovedor video de su papá: "hoy también te pienso igual que ayer"

Maleja Restrepo compartió un emotivo video de su papá con un mensaje que él le dedicó y que ha conmovido a sus seguidores.

Así respondió Jessi Uribe cuando le preguntaron si estaba soltero Jessi Uribe

Así reaccionó Jessi Uribe luego que le preguntaran sobre su separación con Paola Jara

Jessi Uribe tuvo curiosa reacción luego le preguntaran por su estado sentimental tras su sorpresiva separación con Paola Jara.

Lo más superlike

Cristiano Ronaldo debutaría en Fast and Furious Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo debutaría en el cine en la famosa saga ‘Fast & Furious’: esto se sabe

¡De la Champions a Hollywood! Vin Diesel reveló que tiene un papel para Cristiano Ronaldo en la próxima película de ‘Fast & Furious’.

'El Gato' Baptista reveló que padece del síndrome de la cueva Salud

¿Qué es el síndrome de la cueva que padece el actor ‘El Gato' Baptista?

J Balvin se sinceró previo a su concierto en El Campín J Balvin

J Balvin rompió el silencio previo a su concierto en El Campín y dejó emotivo mensaje

Muere la actriz Béatrice Picard, la voz de Marge Simpson Talento internacional

Fallece reconocida actriz de doblaje de 'Los Simpson': ¿de quién se trata?

Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Belinda

Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"