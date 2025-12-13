Esto respondió Manuela Gómez cuando le preguntaron por su maleta para La casa de los famosos 2026

Manuela Gómez fue la primera participante confirmada por El Jefe de La casa de los famosos Colombia para la tercera temporada del reality del Canal RCN. Desde entonces, la influenciadora se ha referido en varias ocasiones a esta experiencia, incluso revelando si ya tiene lista su maleta para ingresar a la casa más famosa del país.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron repentina separación: “nos está dando muy duro”

¿Manuela Gómez ya tiene lista su maleta para La casa de los famosos Colombia 2026?

En una reciente reapareció en sus redes sociales Manuela Gómez comentó a sus cientos de seguidores cómo estaba viviendo las últimas semanas de diciembre, pues al parecer sería un mes bastante movido laboralmente para ella, especialmente porque quería salir a vacaciones a disfrutar el poco tiempo libre que le quedaría antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia.

Se reveló que Manuela Gómez va a estar en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

En el video, compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Manuela Gómez mencionó que sentía presión debido a que tenía muchas cosas por hacer y aún no había alistado su maleta para La casa de los famosos Colombia.

"Ni me pregunten por la maleta de La casa de los famosos; no está lista, no he tenido tiempo de absolutamente nada, estoy súper preocupada, La casa de los famosos a mí me tomó por sorpresa, no tuve mucho tiempo para prepararme. Dios mío, no sé qué voy a hacer"

Así mismo expresó que este proyecto significaba un gran reto y que, aunque muchas personas lo vieran como algo fácil, en realidad no era así.

"Uno también está sacrificando muchas cosas, la gente lo ve, así como fácil, ¿fácil? fácil no hay nada en la vida"

¿Qué participantes estarán junto a Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 2026?

Vale la pena destacar que, hasta el momento, Manuela Gómez se une a Campanita y Johanna Fadúl, también elegidos por El Jefe, además de ocho participantes seleccionados por el público: Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal (Tebi), Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano y Maiker Smith.