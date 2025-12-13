Así reaccionó Jessi Uribe luego que le preguntaran sobre su separación con Paola Jara

La pareja de cantantes Jessi Uribe y Paola Jara han estado apoderándose de las tendencias desde el pasado 12 de diciembre tras anunciar que tendrían que separarse.

¿Jessi Uribe y Paola Jara se separaron?

Paola Jara y Jessi Uribe sorprendieron a sus seguidores en la jornada del 12 de diciembre al mostrarse afectados a nivel sentimental tras tener que separarse de manera temporal.

Según expresó la pareja tras el primer mes de su hija Emilia, el artista bumangués tuvo que volver a retomar sus compromisos laborales.

Esto les dio bastante duro a nivel emocional ya que habían estado durante las semanas anteriores las 24 horas del día juntos pendientes de su bebé y de su crecimiento.

Sin embargo, el cantante tuvo que hacer de corazón fuerte y salir a trabajar, algo que les dio bastante duro y que lo tomaron como una separación.

¿Cómo reaccionó Jessi Uribe cuando le preguntaron si estaba soltero?

Esta separación temporal ha dado bastante de qué hablar en redes sociales en donde muchos de sus seguidores se han mostrado conmovidos por la situación que les toca vivir a la pareja.

Sin embargo, para algunos esta separación temporal los confundió y aprovecharon una reciente dinámica de preguntas del cantante bumangués para preguntarle por su estado sentimental.

Al cantante le preguntaron de manera directa "¿Estás soltero?", algo que sorprendió al artista y que aprovechó para poner fin a los rumores de cualquier duda de su matrimonio.

¿En serio? Casado hace 4 años.

¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe decidieron no mostrar el rostro de su hija?

Paola Jara y Jessi Uribe semanas antes del nacimiento de Emilia se sinceraron con sus seguidores sobre la decisión que habían tomado de mostrar el rostro de la menor.

El bumangués aseguró que esta decisión había sido impulsada por él luego de su experiencia en redes con sus otros cuatro hijos fruto de su pasada relación con Sandra Barrios.

El artista aseguró que en redes había mucha gente malintencionada que lanzaba fuertes comentarios sin imaginarse o medir el daño que pueden causar en la persona o en sus familiares. Por esta razón, la pareja anunció que no mostrará el rostro de Emilia.