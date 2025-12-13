Jessica Cediel se mandó a hacer procedimiento estético en el rostro: así quedó

Jessica Cediel sorprendió a sus seguidores en la jornada del 13 de diciembre al mostrarles en sus redes sociales que se mandó a hacer procedimiento en el rostro.

¿Cuál fue el retoque estético que se mandó a hacer Jessica Cediel en el rostro?

La presentadora apareció en sus historias de Instagram mostrándose desde un centro médico en donde se realizaría dicho procedimiento y tratamiento en su rostro.

Jessica Cediel empezó contando que se estaba haciendo un tratamiento con láser en el rostro para mejor el aspecto y salud de su piel.

Este es láser fotona ideal para estimular el colágeno, la elastina, es excelente para prevenir y mejorar el aspecto de la piel.

La presentadora mostró parte del proceso que le iban haciendo en su rostro, el cual era un paquete divido en varias sesiones y técnicas con máquinas y láser.

Jessica Cediel mostró el tratamiento que se hizo en la piel. (Foto AFP)

¿Cómo quedó Jessica Cediel tras hacerse procedimiento en el rostro?

Jessica Cediel mostró que parte de su procedimiento se enfocó en las zonas cercanas al ojos, en donde le aplicaron una especie de vitaminas que le ayudarían a prevenir líneas y marcas.

Me encanta ponerme vitaminas, en el borde del ojo para prevenir líneas e hidratar esta parte de la piel.

La presentadora aseguró que ese procedimiento que se estaba haciendo después de varios meses en los que enfrentó distintos problemas de salud.

Bueno mi gente linda, este año he estado lidiando con diferentes temas de salud y me había mantenido con mis ejercicios faciales.

Asimismo, Jessica quiso mostrarles a sus seguidores parte del resultado final, dejándose ver sin filtros y completamente al natural.

Sin filtros, ni nada, muy natural.

¿Qué percances de salud ha tenido Jessica Cediel?

Jessica Cediel durante el presente año ha estado ausente de la televisión nacional y de sus redes sociales, según ha comentado por varios percances de salud.

Precisamente, en septiembre la presentadora estuvo hospitalizada varios días en la Fundación Santa Fe, en Bogotá en donde le tuvieron que hacer exámenes de todo tipo para darle un diagnóstico.

Algo de lo que viví estos días, muchos exámenes y muchas pruebas de sangre. Es muy loco no saber con qué está lidiando uno, pero finalmente ya tenemos el diagnóstico (...) Volveré cuando Dios me lo permita para contarles lo sucedido. La historia es larga“

Aunque no reveló el dictamen médico aseguró que todo se trataba de una afección médica conocida como parótida inflamada.

¿Se acuerdan de la parótida inflamada, el dolor y demás?, pues bueno, de ahí viene todo. Debieron hacerme exámenes a la clínica, me hospitalizaron, cosa que nunca en la vida lo había hecho de adulta"