Shakira y Antonio de la Rúa oficializaron su relación, según medios internacionales

Medios argentinos aseguran que Shakira y Antonio de la Rúa oficializaron su relación desde hace un tiempo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Shakira habría retomado su historia de amor con Antonio de la Rúa, según la prensa
Shakira habría retomado su historia de amor con Antonio de la Rúa, según la prensa argentina. (Foto AFP: Ethan Miller).

La cantante colombiana Shakira continúa acaparando la atención no solo por su carrera profesional, sino también por su vida amorosa. Desde que anunció su separación del exfutbolista español Gerard Piqué y retomó su acercamiento con su expareja Antonio de la Rúa, paparazzis y medios de todo el mundo han estado atentos a lo que sucede entre ambas personalidades.

¿Shakira y Antonio de la Rúa oficializaron su relación?

En las últimas horas el periodista argentino Ángel De Brito aseguró en la más reciente emisión de su programa digital Bondi Live que Shakira y Antonio de la Rúa habían oficializado su relación “desde hace rato”.

La historia de Shakira y Antonio de la Rúa
Shakira y Antonio de la Rúa: Una de las relaciones más sonadas en los 2000 / (Foto de AFP)

El profesional mencionó esto luego de haber asistido a uno de los shows en vivo de Shakira en donde tuvo acceso a una sala VIP en la que tuvo la oportunidad de convivir con personas del entorno cercano de Antonio de la Rúa.

“Estuve con Inés Pertiné, mamá de Antonio, y con su hermana Agustina, la cuñada de Shakira”, mencionó el periodista.

Sin embargo, esta no sería la única información que De Brito habría logrado recolectar, pues aseguró que la cantante colombiana no se estaría hospedando en hoteles durante su paso por Uruguay, sino que estaba alojada en propiedades vinculadas a la familia De la Rúa junto a sus pequeños hijos Sasha y Milán.

Reavivan rumores de Shakira con Antonio de la Rúa
Shakira y Antonio de la Rúa se estarían dando segunda oportunidad. (Foto: AFP)

“Shakira está parando en la casa de ellos, en Uruguay”.

Sin embargo, vale la pena aclarar que ni Shakira, ni Antonio de la Rúa han confirmado de manera oficial que hayan decidido darse una segunda oportunidad en el amor y retomar su vieja historia.

¿Qué otras pistas existen sobre la supuesta reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa?

Lo cierto es que las declaraciones de Ángel De Brito sobre la supuesta reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa se unen a otras pistas que alimentan las especulaciones en torno a este tema.

Pues además de los encuentros en Miami y San Diego en donde fueron captados cenando y compartiendo junto a los hijos de Shakira, también se incluye la incorporación de Día de enero en su set list en Argentina.

