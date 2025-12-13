¿Cómo proteger a tus mascotas de los fuegos artificiales en Navidad y Año Nuevo? Te explicamos

La llegada del último mes del año en las que millones de personas alrededor del mundo celebran la navidad y el año nuevo, suelen estar acompañadas de fuegos artificiales y ciertos ruidos y luces que pueden resultar peligrosos para el bienestar de las mascotas

¿Cómo evitar que las mascotas terminen afectadas por los fuegos artificiales?

Y aunque para los humanos, este tipo de ruidos y estímulos hacen parte de la misma de la misma celebración de las fiestas decembrinas, para perros y gatos pueden ser una am3naza, esto teniendo en cuenta que su audición es mucho más sensible.

Es por eso, que pensando en el bienestar de los animales, a continuación te compartimos una serie de medidas preventivas que pueden ayudar a enfrentar estas fechas con mayor tranquilidad.

¿Qué consejos tener en cuenta para el cuidado de las mascotas durante el fin de año?

Prepara un refugio seguro en casa: Crear un espacio tranquilo dentro del hogar puede brindarles un lugar donde sentirse protegidos cuando los ruidos externos aumenten. Una habitación interior, con su cama o manta favorita y cerrando ventanas y cortinas para reducir la entrada de sonido y luz, ayuda a disminuir la sensación de peligro. Mantén a las mascotas dentro de la casa: Durante las celebraciones nocturnas, es fundamental que perros y gatos permanezcan bajo techo. El miedo provocado por los ruidos fuertes puede impulsarlos a intentar escapar, lo que representa un riesgo de accidentes o pérdida. Usa accesorios calmantes: Para estos casos puntuales, cabe señalar que en el mercado hay productos que han sido diseñados justamente para evitar el riesgo en estas ocasiones, como chalecos y difusores de feromonas o collares que liberan sustancias calmantes. Evita la sobreexposición a multitudes y ruido: También se sugiere limitar la exposición de las mascotas a espacios en los que estén con muchas personas con las que no estén familiarizados. No castigues sus reacciones de miedo: Los expertos señalan que regañar o castigarlos en situaciones de miedo no es adecuado, ya que su respuesta es natural ante algo que no comprenden ni pueden controlar. Ofrece distracciones positivas: Además de crear un ambiente tranquilo, puedes proporcionar juguetes interactivos o dulces naturales para mantener ocupada la mente de tu mascota durante los momentos de mayor ruido. Consulta con un veterinario si es necesario: Si tu mascota muestra ansi3dad extrema o reacciones severas, es importante hablar con un profesional. En ciertos casos, los veterinarios pueden recomendar el uso de medicación ansiolítica o métodos adicionales para ayudar a manejar el estrés. Evita fugas accidentales: Asegúrate de que puertas y ventanas estén bien cerradas y, de ser posible, que tu mascota tenga identificación actualizada, como collar con placa o microchip.