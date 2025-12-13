Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

¿Cómo proteger a tus mascotas de los fuegos artificiales en Navidad y Año Nuevo? Te explicamos

Con la llegada de las fiestas de fin de año, es importante tener ciertos cuidados para evitar poner en riesgo a las mascotas.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Persona con su mascota durante la celebración de fin de año.
Consejos para cuidar a las mascotas en épocas decembrinas. Foto | Freepik.

La llegada del último mes del año en las que millones de personas alrededor del mundo celebran la navidad y el año nuevo, suelen estar acompañadas de fuegos artificiales y ciertos ruidos y luces que pueden resultar peligrosos para el bienestar de las mascotas

Artículos relacionados

¿Cómo evitar que las mascotas terminen afectadas por los fuegos artificiales?

Y aunque para los humanos, este tipo de ruidos y estímulos hacen parte de la misma de la misma celebración de las fiestas decembrinas, para perros y gatos pueden ser una am3naza, esto teniendo en cuenta que su audición es mucho más sensible.

Artículos relacionados

 

Es por eso, que pensando en el bienestar de los animales, a continuación te compartimos una serie de medidas preventivas que pueden ayudar a enfrentar estas fechas con mayor tranquilidad.

Artículos relacionados

¿Qué consejos tener en cuenta para el cuidado de las mascotas durante el fin de año?

  1. Prepara un refugio seguro en casa: Crear un espacio tranquilo dentro del hogar puede brindarles un lugar donde sentirse protegidos cuando los ruidos externos aumenten. Una habitación interior, con su cama o manta favorita y cerrando ventanas y cortinas para reducir la entrada de sonido y luz, ayuda a disminuir la sensación de peligro.
  2. Mantén a las mascotas dentro de la casa: Durante las celebraciones nocturnas, es fundamental que perros y gatos permanezcan bajo techo. El miedo provocado por los ruidos fuertes puede impulsarlos a intentar escapar, lo que representa un riesgo de accidentes o pérdida.
  3. Usa accesorios calmantes: Para estos casos puntuales, cabe señalar que en el mercado hay productos que han sido diseñados justamente para evitar el riesgo en estas ocasiones, como chalecos y difusores de feromonas o collares que liberan sustancias calmantes.
  4. Evita la sobreexposición a multitudes y ruido: También se sugiere limitar la exposición de las mascotas a espacios en los que estén con muchas personas con las que no estén familiarizados.
  5. No castigues sus reacciones de miedo: Los expertos señalan que regañar o castigarlos en situaciones de miedo no es adecuado, ya que su respuesta es natural ante algo que no comprenden ni pueden controlar.
  6. Ofrece distracciones positivas: Además de crear un ambiente tranquilo, puedes proporcionar juguetes interactivos o dulces naturales para mantener ocupada la mente de tu mascota durante los momentos de mayor ruido.
  7. Consulta con un veterinario si es necesario: Si tu mascota muestra ansi3dad extrema o reacciones severas, es importante hablar con un profesional. En ciertos casos, los veterinarios pueden recomendar el uso de medicación ansiolítica o métodos adicionales para ayudar a manejar el estrés.
  8. Evita fugas accidentales: Asegúrate de que puertas y ventanas estén bien cerradas y, de ser posible, que tu mascota tenga identificación actualizada, como collar con placa o microchip.
Un perro y de fondo una familia.
Expertos recomiendan estos cuidados para las mascotas en fin de año. Foto | Freepik.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Reconocido periodista confesó su enfermedad: ¿por qué el té verde ayuda a prevenir el cáncer? Salud

Reconocido periodista confesó su enfermedad: ¿por qué el té verde ayuda a prevenir el cáncer?

Reconocido periodista confesó su diagnóstico de cáncer y reveló que el té de guanábana ayuda a prevenir enfermedades.

Juliana Galvis mostró que el duelo por una mascota es real Juliana Galvis

Juliana Galvis se despidió de su mascota: esta es la reflexión que deja su duelo

Juliana Galvis se despidió de su mascota y nos dejó una gran reflexión de cómo atravesar el duelo de estos seres amados.

¿Dolores de cabeza, irritabilidad o problemas de equilibrio? Estos síntomas podrían ser más importantes de lo que crees. Salud

Síntomas de un posible tumor cerebral que muchos ignoran sin saberlo

Dolores de cabeza, irritabilidad, desequilibrio o cambios en la lectura pueden ser señales tempranas de un tumor cerebral.

Lo más superlike

Ricky Montaner confirmó una relación sentimental con Sebastián Yatra y las redes estallaron. Sebastián Yatra

Sale a la luz la verdad tras el rumor de romance entre Ricky Montaner y Sebastián Yatra

Un comentario en tono de broma bastó para desatar rumores de romance entre Ricky Montaner y Sebastián Yatra.

La Barbie colombiana minimizó a su rival y Yina Calderón reaccionó Yina Calderón

Yina Calderón le respondió a la Barbie colombiana: “no menosprecie”

Influencers

Muere reconocida influencer tras caer de un noveno piso: era adicta a los procedimientos estéticos y tatuajes

Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Belinda

Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue Talento internacional

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue