Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron repentina separación: “nos está dando muy duro”

Paola Jara y Jessi Uribe hicieron inesperado anuncio tras casi un mes del nacimiento de su hija Emilia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Paola Jara y Jessi Uribe sorprenden al anunciar una separación temporal inesperada
Paola Jara y Jessi Uribe sorprenden al anunciar una separación temporal inesperada. (Foto AFP: Frazer Harrison).

La reconocida pareja de artistas colombianos conformada por Paola Jara y Jessi Uribe conmovieron a sus seguidores al anunciar una repentina separación tras casi un mes del nacimiento de su hija Emilia.

¿Paola Jara y Jessi Uribe se separan?

Con una emotiva fotografía compartida por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Paola Jara reveló que Jessi Uribe tendría que dejar la casa por una temporada, pues el reconocido artista de música popular retomaría sus compromisos laborales y regresaría a los escenarios.

Paola Jara
La cantante Paola Jara se estrenó como mamá | Foto de Buen día, Colombia.

De esta manera, tendrá que separarse de Paola Jara y su pequeña bebé quien dentro de pocos días cumplirá su primer mes de nacida. En la instantánea se puede ver a Jessi Uribe alzando a su pequeña Emilia, junto un emotivo mensaje que la artista escribió.

“Que el papá se tenga que ir a trabajar nos está dando muy duro, @jessiuribe3 te amamos”

Con esto Paola Jara reveló que Jessi Uribe se ausentaría de su hogar, aunque no especificó durante cuánto tiempo lo haría. Lo cierto es que la pareja estaría experimentando uno de los primeros dilemas de sus vidas como padres.

¿Cuándo nació Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

Vale la pena recordar que Jessi Uribe y Paola Jara confirmaron el nacimiento de su primera hija juntos, Emilia el pasado 19 de noviembre. Sin embargo, esta no sería la fecha exacta en la que la menor habría llegado a este mundo, sino un poco antes.

Paola Jara revela nuevos detalles de Emilia
Paola Jara sorprende con nuevos detalles de Emilia. (Foto AFP: Romain Maurice y Freepik)

Este dato aún no ha sido confirmado por la reconocida pareja de artistas, pero se espera que al cumplir el primer mes de manera oficial aclaren este importante punto para sus seguidores, quienes día a día están al tanto de lo que publican en sus redes sociales.

Por lo pronto, la pareja se encuentra viviendo una de las experiencias más emotivas de sus vidas, pues recordemos que Paola Jara es madre primeriza, mientras que Jessi Uribe ya cuenta con experiencia en este campo.

