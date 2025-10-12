Así respondió Jhonny Rivera a fan que le pidió dos millones de pesos prestados

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La inesperada respuesta de Jhonny Rivera a fan que le pidió dos millones de pesos
La inesperada respuesta de Jhonny Rivera a fan que le pidió dos millones de pesos. (Foto Canal RCN).

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió al revelar que varios de sus seguidores han acudido a él en búsqueda de ayudas monetarias y su reacción generó todo tipo de reacciones.

¿Cómo reaccionó Jhonny Rivera luego de que fan le pidiera dinero prestado?

Con un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera dejó en evidencia las constantes ayudas que suelen pedirle las personas por medio de sus redes sociales.

Esto, luego de que uno de sus seguidores aprovechara su más reciente dinámica de preguntas y respuestas que ofrece esta red social para pedirle un préstamo de dos millones de pesos colombianos.

Ante esto, Rivera manifestó que como esta solicitud existían decenas en su cajita de preguntas, y quiso hacer frente al asunto para que, quizá, sus fanáticos no se sientan ignorados.

Rivera expresó que aunque quisiera ayudar a cada uno de sus seguidores esto no era posible por la cantidad de gastos que tenía en la actualidad, no solo en él, sino en sus obras sociales y labor como rescatista.

“Ojalá yo fuera un banco, le diría a todo el mundo: manden Nequi, pero es imposible


¿Cuáles son las obras sociales que está haciendo Jhonny Rivera?

Jhonny Rivera manifestó que las obras sociales que estaba llevando a cabo en la actualidad no habían sido un proceso lineal, sino que han tenido varias complicaciones.

“Me metí con unas obras sociales, un poco costosas, que son la casa que les estoy haciendo a las abuelitas y la casa que le estoy haciendo al niño Kaleth.

Rivera comentó que la casa de las abuelitas ha tenido varias complicaciones debido a que el terreno no es el más apto para este tipo de viviendas, por lo que la inversión había aumentado con el fin de hacer todo lo más seguro posible para las mujeres de la tercera edad.

Así mismo mencionó que diciembre es un mes con muchos gastos económicos, sumado al dinero que se debe invertir en la cirugía de su más reciente caballo rescatado.

“Eso está muy costoso. Y aparte de eso, diciembre es de muchos regalos, es regalos para el barrio, para la vereda, es difícil, y la cirug*a del caballo también es costoso”

