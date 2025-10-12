Lowe León reveló tierna reacción de su hija Adhara al verlo

El cantante Lowe León derritió de ternura a miles de sus fanáticos luego de compartir la emotiva reacción que tuvo su hija Adhara Valdiri al verlo.

¿Cómo sorprendió Lowe León a su hija Adhara Valdiri?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, compartió un video en el que dio a conocer la sorpresa que le dio a la pequeña.

En la grabación mostró cuando la niña salió con su niñera de sus clases de ballet y lo encontró en el parqueadero.

La niña no sabía que él iba a ir por ella y tras la sorpresa alió corriendo hacia donde él a abrazarlo y dejó en evidencia su alegría al verlo.

"Hola mi amor, llegué mi cielo, te sorprendí", le expresó el artista.

La niña le indicó a su niñera que su papá la había asustado y le había hecho cosquillas.

Posteriormente, Lowe León le preguntó a la niña cómo le fue en su clase de baile y cómo había bailado y ella le enseñó.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el reencuentro de Lowe León y Adhara Valdiri?

Tras su publicación, muchos seguidores compartieron sus opiniones al respecto, donde muchos destacaron la gran relación que han ido construyendo los dos de padre e hija luego de que el cantante lograra llegar a un acuerdo con la influenciadora Andrea Valdiri por el bienestar de la niña.

Otros no dudaron en criticarlo por grabar el momento, detallando que solo lo hace para presumir, mientras que otros recordaron al influenciador Felipe Saruma, a quien Adhara llamaba papá al principio tras la relación del productor con la creadora de contenido.

Por ahora, Lowe León sigue disfrutando de la compañía de su hija y entreteniendo a sus seguidores con su contenido en redes sociales y con su música, con la que tiene buena acogida entre el público.

Además, de estar en el país con el resto de su familia para celebrar de estas fechas decembrinas y tomarse un merecido descanso de su proyecto musical.