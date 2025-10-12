Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Lowe León reveló tierna reacción de su hija Adhara al verlo

Adhara Valdiri tuvo una eufórica reacción luego de que el cantante Lowe León la sorprendiera.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Lowe León y Andrea Valdiri
Lowe León con su hija Adhara/Canal RCN

El cantante Lowe León derritió de ternura a miles de sus fanáticos luego de compartir la emotiva reacción que tuvo su hija Adhara Valdiri al verlo.

Artículos relacionados

¿Cómo sorprendió Lowe León a su hija Adhara Valdiri?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, compartió un video en el que dio a conocer la sorpresa que le dio a la pequeña.

lowe leon con adhara valdiri

En la grabación mostró cuando la niña salió con su niñera de sus clases de ballet y lo encontró en el parqueadero.

La niña no sabía que él iba a ir por ella y tras la sorpresa alió corriendo hacia donde él a abrazarlo y dejó en evidencia su alegría al verlo.

"Hola mi amor, llegué mi cielo, te sorprendí", le expresó el artista.

La niña le indicó a su niñera que su papá la había asustado y le había hecho cosquillas.
Posteriormente, Lowe León le preguntó a la niña cómo le fue en su clase de baile y cómo había bailado y ella le enseñó.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el reencuentro de Lowe León y Adhara Valdiri?

Tras su publicación, muchos seguidores compartieron sus opiniones al respecto, donde muchos destacaron la gran relación que han ido construyendo los dos de padre e hija luego de que el cantante lograra llegar a un acuerdo con la influenciadora Andrea Valdiri por el bienestar de la niña.

lowe leon sorprende a adhara valdiri

Otros no dudaron en criticarlo por grabar el momento, detallando que solo lo hace para presumir, mientras que otros recordaron al influenciador Felipe Saruma, a quien Adhara llamaba papá al principio tras la relación del productor con la creadora de contenido.

Artículos relacionados

Por ahora, Lowe León sigue disfrutando de la compañía de su hija y entreteniendo a sus seguidores con su contenido en redes sociales y con su música, con la que tiene buena acogida entre el público.

Además, de estar en el país con el resto de su familia para celebrar de estas fechas decembrinas y tomarse un merecido descanso de su proyecto musical.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón se cambió el look tras ser comparada con Karina García Yina Calderón

Yina Calderón se hizo drástico cambio de look tras ser comparada con Karina García: así quedó

Yina Calderón se cortó por completo su cabello y para muchos quedó irreconocible tras drástico cambio de look.

Cintia Cossio y Yeferson Cossio Cintia Cossio

Cintia Cossio rompió en llanto tras hablar de Yeferson Cossio: "estoy viva por él"

La influenciadora Cintia Cossio se sinceró sobre su relación de hermandad con Yeferson Cossio.

Mateo Varela y Norma Nivia revelaron decisión que tomaron Mateo Varela

Norma Nivia y Mateo Varela sorprenden al dar emocionante noticia, ¿bebé en camino?

Mateo Varela y Norma Nivia sorprendieron al revelar la noticia que marcará un antes y un después en su relación sentimental.

Lo más superlike

Actriz que participa en tres producciones de Canal RCN Producciones RCN

Ella es la actriz que hace parte de Chepe Fortuna, Enfermeras y La Sustituta

Una talentosa actriz colombiana destaca por interpretar personajes clave en Chepe Fortuna, Enfermeras y La Sustituta, producciones de RCN.

Marc Anthony es tendencia luego de hacer varias confesiones sobre su esposa Nadia Ferreira. Marc Anthony

Marc Anthony hace confesión y divide opiniones tras hablar de su identidad; así reaccionó su esposa

murio Jubilant Sykes Talento internacional

Murió el cantante Jubilant Sykes, fue encontrado sin vida en su casa

Manelyk encendió la Navidad en su casa y, aunque le llovieron críticas por la tardanza, su decoración terminó enamorando a todas. Talento internacional

Manelyk sorprende con su decoración navideña y respondió a críticas por la tardanza

Muchos evitan el árbol de Navidad por cansancio emocional al cierre del año. Navidad

¿Por qué algunas personas evitan armar el árbol de Navidad? Expertos explican