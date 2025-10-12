Norma Nivia y Mateo Varela sorprenden al dar emocionante noticia, ¿bebé en camino?

Norma Nivia y Mateo Varela sorprendieron a sus seguidores en la jornada del 10 de diciembre con una noticia sobre su relación sentimental.

¿Cuál fue la buena noticia que Norma Nivia y Mateo Varela les dieron a sus seguidores?

Mateo Varela fue el encargado de revelarles la noticia a sus seguidores, pero primero colocó un mensaje de expectativa con el que llenó de intriga a sus fans.

Hoy a las 6 p.m. les daremos una noticia, activen notificaciones.

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia con su historia empezó a generar dudas en sus seguidores sobre de qué podría tratar esa misteriosa noticia.

A la hora pactada, el deportista compartió un video en el que confesó que esa relación amorosa que empezó en el reality del Canal RCN ahora daba uno de los pasos más importantes.

Es una decisión tomada por los dos, lo que comenzó en un programa de TV hoy por hoy toma forma de hogar por que esta aventura apenas comienza.

Norma Nivia y Mateo Varela revelaron la decisión que tomaron. (Foto: Canal RCN)

Norma Nivia y Mateo Varela revelaron el paso que dieron en su relación

Norma Nivia y Mateo Varela dieron un nuevo giro a su historia de amor al anunciar públicamente la decisión que venían guardando desde hace un tiempo: la pareja comenzará a vivir junta.

Vivo agradeciendo por tenerte a ti, Norma.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes han seguido de cerca su relación desde que nació en La Casa de los Famosos, donde ambos coincidieron y forjaron una conexión que rápidamente trascendió la pantalla.

El deportista Mateo Varela fue el primero en compartir el anuncio, dejando claro que este paso no fue impulsivo, sino conversado y tomado en equipo.

Norma y yo acabamos de tomar una decisión, vamos a vivir juntos. Tenemos visa rola y como este ya es mi hogar vamos a llenarlo de stickers.



Mateo agregó un detalle que generó risas entre los fans: aseguró que ya cuentan con “visa rola” y que, como este será oficialmente su hogar, lo van a llenar de stickers.

¿Qué reacciones ha dejado la noticia de Norma Nivia y Mateo Varela?

Por su parte, la actriz se mostró igual de emocionada con este nuevo capítulo. Aunque no hizo una publicación como tal, sino dejó todo en manos de Mateo, expresó su emoción por esta nueva etapa en sus vidas.

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en llegar. Decenas de seguidores celebraron la noticia, destacando que la pareja ha demostrado estabilidad y autenticidad desde que se encendieron las primeras cámaras del reality.

Asimismo, muchos le expresaron que llegaron a ilusionarse con que iban a anunciar que estaban embarazados o algo por el estilo.