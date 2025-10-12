Jessi Uribe mostró por primera vez el rostro de su hija Emilia, ¿a quién se parece?

La pareja de cantantes Jessi Uribe y Paola Jara se han apoderado de las tendencias en el último mes tras el nacimiento de su hija Emilia.

¿Jessi Uribe reveló el rostro de su hija Emilia?

La pareja de cantantes ha estado alejada de redes sociales y eventos públicos desde el nacimiento de su hija.

Sin embargo, en los últimos días han estado compartiendo detalles de lo que han vivido en esta etapa junto a Emilia.

Precisamente, la pareja ha empezado a compartir fotos de su hija pequeña, en donde han dejado ver algunos detalles de su rostro, pese a que habían anunciado que no lo harían.

Muestra de esto fue el cantante de 'Dulce pecado', quien compartió un video en sus redes en el que dejó ver parte del rostro de su hija.

Paola Jara y Jessi Uribe han dejado ver el rostro de Emilia. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Cuál fue el emotivo video que reveló Jessi Uribe de su hija Emilia?

Jessi Uribe compartió en las últimas horas un video en el que dejó ver a su hija Emilia acompañándolo.

En el audiovisual se observa a la menor tomando el sol junto al cantante en lo que parece ser su casa, que tiene un gran ventanal.

En el video se alcanza a ver a Emilia, quien luce un moderno traje rosado y en este se alcanza a ver la mitad el rostro de ella.

El cantante acompañó el audiovisual con la canción que le compusieron junto a Paola la cual lleva su nombre y que es todo un hit en plataformas digitales.

¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe decidieron no mostrar el rostro de Emilia?

Paola Jara y Jessi Uribe decidieron revelarles a sus seguidores semanas atrás del nacimiento de su hija que habían tomado la decisión de no mostrar el rostro de su hija.

Al parecer, Jessi Uribe fue el encargado de tomar la iniciativa basado en su experiencia con sus cuatro hijos.

Jessi Uribe aseguró que durante todos estos años y tras la separación de su expareja y mamá de sus hijos, muchos internautas empezaron a arremeter contra ellos en redes

Por esta razón, Paola decidió aceptar no mostrar a Emilia por el momento en redes sociales, algo que ha generado gran curiosidad en sus fans.