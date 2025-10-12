Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jessi Uribe mostró por primera vez el rostro de su hija Emilia, ¿a quién se parece?

El cantante Jessi Uribe enterneció a sus seguidores al compartir un video en el que dejó ver parte del rostro de su hija Emilia.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Jessi Uribe mostró el rostro de Emilia
Jessi Uribe sorprendió a sus seguidores con el rostro de Emilia. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La pareja de cantantes Jessi Uribe y Paola Jara se han apoderado de las tendencias en el último mes tras el nacimiento de su hija Emilia.

Artículos relacionados

¿Jessi Uribe reveló el rostro de su hija Emilia?

La pareja de cantantes ha estado alejada de redes sociales y eventos públicos desde el nacimiento de su hija.

Sin embargo, en los últimos días han estado compartiendo detalles de lo que han vivido en esta etapa junto a Emilia.

Precisamente, la pareja ha empezado a compartir fotos de su hija pequeña, en donde han dejado ver algunos detalles de su rostro, pese a que habían anunciado que no lo harían.

Muestra de esto fue el cantante de 'Dulce pecado', quien compartió un video en sus redes en el que dejó ver parte del rostro de su hija.

Paola Jara enternece con foto de Emilia
Paola Jara y Jessi Uribe han dejado ver el rostro de Emilia. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Artículos relacionados

¿Cuál fue el emotivo video que reveló Jessi Uribe de su hija Emilia?

Jessi Uribe compartió en las últimas horas un video en el que dejó ver a su hija Emilia acompañándolo.

En el audiovisual se observa a la menor tomando el sol junto al cantante en lo que parece ser su casa, que tiene un gran ventanal.

En el video se alcanza a ver a Emilia, quien luce un moderno traje rosado y en este se alcanza a ver la mitad el rostro de ella.

El cantante acompañó el audiovisual con la canción que le compusieron junto a Paola la cual lleva su nombre y que es todo un hit en plataformas digitales.

Artículos relacionados

¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe decidieron no mostrar el rostro de Emilia?

Paola Jara y Jessi Uribe decidieron revelarles a sus seguidores semanas atrás del nacimiento de su hija que habían tomado la decisión de no mostrar el rostro de su hija.

Al parecer, Jessi Uribe fue el encargado de tomar la iniciativa basado en su experiencia con sus cuatro hijos.

Jessi Uribe aseguró que durante todos estos años y tras la separación de su expareja y mamá de sus hijos, muchos internautas empezaron a arremeter contra ellos en redes

Por esta razón, Paola decidió aceptar no mostrar a Emilia por el momento en redes sociales, algo que ha generado gran curiosidad en sus fans.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Influencers

Karola, mejor amiga de Emiro Navarro, sorprendió con cambio de look

La influenciadora Karola presumió a sus fanáticos su nueva imagen y dividió opiniones.

Valentino Lázaro, Manuela Gómez La casa de los famosos

Valentino Lázaro reacciona a la participación de Manuela Gómez en La casa de los famosos, ¿enemigos?

Valentino Lázaro fue de las figuras de internet que opinó porque Manuela Gómez va a estar en La casa de los famosos Colombia 2026.

Cintia Cossio reveló cómo está su mamá Cintia Cossio

Cintia Cossio sorprende al mostrar y revelar cómo está su mamá tras el accidente de tránsito

Cintia Cossio se pronunció tras el accidente de su mamá y mostró una de las secuelas que al parecer le dejó el choque: "Algún shock".

Lo más superlike

Actriz que participa en tres producciones de Canal RCN Producciones RCN

Ella es la actriz que hace parte de Chepe Fortuna, Enfermeras y La Sustituta

Una talentosa actriz colombiana destaca por interpretar personajes clave en Chepe Fortuna, Enfermeras y La Sustituta, producciones de RCN.

Marc Anthony es tendencia luego de hacer varias confesiones sobre su esposa Nadia Ferreira. Marc Anthony

Marc Anthony hace confesión y divide opiniones tras hablar de su identidad; así reaccionó su esposa

murio Jubilant Sykes Talento internacional

Murió el cantante Jubilant Sykes, fue encontrado sin vida en su casa

Manelyk encendió la Navidad en su casa y, aunque le llovieron críticas por la tardanza, su decoración terminó enamorando a todas. Talento internacional

Manelyk sorprende con su decoración navideña y respondió a críticas por la tardanza

Muchos evitan el árbol de Navidad por cansancio emocional al cierre del año. Navidad

¿Por qué algunas personas evitan armar el árbol de Navidad? Expertos explican