¿Quiénes son los participantes confirmados para La casa de los famosos Col 3?

La casa de los famosos Colombia 3 ya tiene a los primeros 8 participantes confirmados. Figuras del entretenimiento y redes llegan a competir.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Participantes confirmados la casa de los famosos col 3
Estos son los participantes confirmados de La casa de los famosos Col 3. (Foto Canal RCN)

Con la confirmación de la participación de Manuela Gómez, ya son ocho los habitantes asegurados para La casa de los famosos Colombia 2026.

¿Quiénes son los habitantes confirmados por votación del público?

Hasta el momento, siete aspirantes han sido seleccionados por decisión del público, dejando un último cupo pendiente en estas votaciones finales.

El primer confirmado fue Nicolás Arrieta, quien obtuvo un 52,67% de apoyo. El creador de contenido bogotano es una de las figuras digitales más influyentes del país, reconocido por su franqueza, su carácter polémico y su disposición a denunciar prácticas engañosas en redes sociales. Arrieta ha señalado en varias ocasiones a influenciadores que promocionan páginas de apuestas y ha defendido a su comunidad frente a posibles fraudes en internet.

Nicolás Arrieta habitante confirmado
Nicolás Arrieta es un creador de contenido, elegido con 52,7 %. (Foto Canal RCN)

La segunda seleccionada fue Alexa Torres, quien arrasó con un contundente 65,6% de los votos. Alexa, cantante y creadora de contenido cucuteña de 25 años, suma casi dos millones de seguidores. Su naturalidad, carisma y energía —que incluso ha usado en diálogos de un programa de humor— la convierten en una de las personalidades con mayor proyección para esta temporada.

Alexa Torrex participante confirmada de La casa de los famosos col 3
Alexa Torres es una creadora de contenido de Cúcuta, obtuvo 65,6 % de votos. (Foto Canal RCN)

El tercer confirmado por el público fue Esteban Bernal (Tebi), quien alcanzó un 41,2% de apoyo. Con más de 600 mil seguidores en Instagram, Tebi ha consolidado una comunidad fiel gracias a su contenido centrado en hábitos saludables, motivación y bienestar emocional.

Esteban Bernal participante confirmada de La casa de los famosos col 3
Esteban Bernal (Tebi): influencer de hábitos saludables, pasó con 41,2 %. (Foto Canal RCN)

La cuarta elegida fue Luisa Cortina, quien obtuvo el 38,4% de los votos. La creadora de contenido sincelejana, de 31 años, fue reina en el 2016-2017 y se ha descrito como una mujer disciplinada, competitiva y de carácter fuerte, cualidades que convencieron al público para darle su cupo.

Luisa Cortina participante confirmada de La casa de los famosos col 3
Luisa Cortina es una ex reina, consiguió 38,4 %. (Foto Canal RCN)

El quinto participante confirmado fue Eidevin López, quien logró un 51,7% de apoyo. Actor de producciones como Diomedes, el Cacique de La Junta y Leandro, López también ha sobresalido como creador digital.

Eidevin López participante confirmada de La casa de los famosos col 3
Eidevin López: actor y creador digital, alcanzó 51,7 % de los votos. (Foto Canal RCN)

El sexto cupo quedó en manos de Lorena Altamirano, quien obtuvo un 33% de los votos. La caleña ha construido una carrera sólida en la televisión colombiana, participando en diversas producciones que le dieron notable visibilidad y la impulsaron como una de las candidatas más fuertes.

Lorena Altamirano participante confirmada de La casa de los famosos col 3
Lorena Altamirano: actriz caleña, obtuvo 33 % de los votos. (Foto Canal RCN)

El séptimo confirmado por votación fue Maiker Smith, creador de contenido y humorista antioqueño de 34 años, quien alcanzó el 44,4%. Su propuesta consiste en transformar situaciones cotidianas en humor, mezclando la picardía tradicional de su región con una mirada irónica de la vida diaria, lo que lo ha hecho cercano y espontáneo para su audiencia.

Maiker Smith participante confirmada de La casa de los famosos col 3
Maiker Smith: humorista antioqueño, ingresó con 44,4 %. (Foto Canal RCN)

¿Quiénes son los participantes confirmados por elección del Jefe?

Hasta el momento, el jefe confirmó la elección de su primera candidata: Manuela Gómez.

Hasta ahora, el Jefe ha anunciado a su primera elegida: Manuela Gómez. La antioqueña es uno de los rostros más recordados de la televisión nacional desde su participación en Protagonistas de Nuestra Tele 2012, donde su carácter directo, su estilo sin filtros y sus confrontaciones la volvieron un fenómeno mediático. Hoy es empresaria, creadora de contenido y mamá, y aseguró que llega a la competencia para entregarlo todo.

Manuela Gómez participante confirmada de La casa de los famosos col 3
Manuela Gómez: empresaria y creadora de contenido, elegida directamente por el Jefe. (Foto Canal RCN)

¿Quiénes conforman el último grupo de participantes por votación?

Seis mujeres, todas con personalidades fuertes y estilos muy distintos, compiten por el último cupo que definirá el público. Ellas son:

  • Tatiana Murillo, empresaria y creadora de contenido;
  • Kim Zuluaga, DJ;
  • Mila Arbeláez, creadora de contenido;
  • Giselle Watson, modelo y empresaria;
  • Yuli Ruiz, modelo y empresaria;
  • Kelly García, creadora de contenido.

¿Cómo votar por tu participante favorito en La casa de los famosos Colombia 2026?

Ya están abiertas las votaciones para elegir al último habitante de La casa de los famosos Colombia 3. El público puede votar desde el lunes 8 de diciembre a las 7:00 a.m. hasta el domingo 14 de diciembre a las 4:00 p.m.

Para participar, solo debes ingresar a lacasadelosfamososcolombia.com, buscar la sección “Elige aquí a tu aspirante favorito”, seleccionar a tu participante preferido y confirmar el voto.

