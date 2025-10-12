La confirmación de la participación de Manuela Gómez en la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia 2026 recordó a muchos su paso por el recordado reality Protagonistas de nuestra tele.

¿Cómo lucía Manuela Gómez en Protagonistas de nuestra tele?

Este 10 de diciembre, el Jefe de La casa de los famosos Colombia anunció oficialmente a la primera habitante seleccionada directamente por él. Hasta ahora, ya son siete los participantes confirmados por votación del público y aún queda un último cupo pendiente.

Manuela ya tiene experiencia en formatos donde la convivencia es un eje fundamental. La paisa hizo parte de la edición 2012 de Protagonistas de nuestra tele, temporada en la que compartió con figuras como Sara Uribe, Johan Álvarez, Edwin Garrido, Angélica Jaramillo, Elianis Garrido y Óscar Naranjo.

Tenía 23 años cuando ingresó al reality y rápidamente se convirtió en una de las concursantes más recordadas por su actitud, sus comentarios directos y su forma de ser.

Así lucía Manuela Gómez en Protagonistas de nuestra tele:

Así lucía Manuela Gómez en Protagonistas de nuestra tele. (Foto Canal RCN)

¿Cómo luce Manuela Gómez ahora?

Tras convertirse en mamá por primera vez, Manuela sorprendió a sus seguidores con un notable cambio de imagen. La paisa recibió múltiples elogios por su apariencia, mucho más estilizada según comentarios de sus propios seguidores.

Así luce Manuela Gómez en la actualidad. (Foto Canal RCN)

En junio de 2025, reveló que se sometió a un procedimiento estético para mejorar la flacidez en la zona abdominal, afectada por cirugías anteriores.

“[…] me hice los hilos porque la verdad tengo mucha flacidez, la piel no me pega, tengo mucha fibrosis de tantas cirugías que me hice en el pasado, me quedó el abdomen muy feo”, explicó.

A esto se sumó un cambio de hábitos: alimentación más saludable, ejercicio constante y la pérdida de 15 kilos. También confesó que, después del nacimiento de su hija Samantha, descuidó su apariencia y decidió transformar aquello con lo que no se sentía bien.

“Me he sentido súper destruida […] Entonces quiero como empezar a invertir en mí y ponerme bonita, sentirme bien”.

En su video de anuncio para La casa de los famosos, la paisa también mencionó los comentarios que ha recibido sobre su cuerpo, donde algunos usuarios la calificaban como “gorda” y retomaban el apodo “marranuela”

“¿Ustedes qué piensan, será que sí soy marranuela o qué?”, expresó.

“Marranuela” fue un término que surgió entre usuarios en redes para referirse a ella durante su participación en Protagonistas. Manuela ha confesado que al salir de la casa estudio se sintió profundamente afectada por los señalamientos, llegando incluso a recibir amen4zas y a ser catalogada como la villana de la temporada.

¿Cómo fue el paso de Manuela Gómez en protagonistas de nuestra tele?

La temporada 2012 de Protagonistas de nuestra tele comenzó en junio y finalizó en septiembre de ese año, con 16 participantes en competencia. No solo estaba en juego un premio de 100 millones de pesos, sino también la oportunidad de actuar en una producción de RCN.

Manuela ingresó junto al resto de sus compañeros y se convirtió en la participante número 12 en abandonar la competencia. Antes que ella salieron Diana Ximena, Mateo Ramírez, Alberony Cortés, Kelly Echeverry, Álvaro Orjuela, César De La Hoz y Valentina Ortiz. Diana Shirley Cano dejó el concurso por embarazo, Elianis Garrido fue expulsada tras agr3dir a un compañero y Óscar Naranjo renunció debido a una crisis nerviosa.

En su eliminación, Manuela se enfrentó a Andrea Jáuregui y el público decidió su salida con un 71,69% de los votos.