Murió el cantante Jubilant Sykes, fue encontrado sin vida en su casa

Detalles del lamentable fallecimiento del cantante Jubilant Sykes a sus 71 años.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
murio Jubilant Sykes
El cantante Jubilant Sykes fue hallado sin vida/Freepik

El cantante de ópera Jubilant Sykes, nominado al Grammy, fue encontrado sin vida en su casa en la noche de este 8 de diciembre.

¿Qué se sabe de la muerte de Jubilant Sykes?

Las autoridades policiacas atendieron una llamada de emergencia y acudieron a la casa del artista Jubilant Sykes, a quien encontraron sin signos vitales y con varios ataques.

Murió el cantante de opera Jubilant Sykes

El cantante residía en una casa en el sur de California, Estados Unidos y de acuerdo con el Departamento de Policía de Santa Mónica tras un comunicado de prensa los hechos detrás del fallecimiento del cantante están bajo investigación.

Luego de darse a conocer la noticia, los fanáticos del artista se han mostrado conmocionados al respecto y asombrados con la partida del cantante que los tomó por sorpresa.

Aprovecharon las redes sociales del artista para dedicarle emotivas palabras de despedida y agradecimiento por su impresionante legado en la ópera.

Además, varios de sus allegados resaltaron el gran ser humano que era, destacando lo mucho que valoran haberlo tenido a su lado por 71 años.

¿Quién era el cantante Jubilant Sykes?

Jubilant Sykes nació en 1954 en Santa Mónica, California, Estados Unidos, y desde muy pequeño mostró su gusto por la música y el gran talento que tenía para esta.

muerte de Jubilant Sykes

Era un barítono y gracias a su sorprendente e impecable voz logró estar nominado al premio Grammy al 'mejor álbum clásico' en el año 2009.

El artista se destacó por participar en importantes presentaciones como la Ópera Metropolitana, el Carnegie Hall y el Kennedy Center.

De acuerdo con medios internacionales, el artista logró trabajar al lado de grandes estrellas como Julie Andrews, Josh Groban, Carlos Santana y Brian Wilson, entre otros.

En cuanto a su vida personal, se logró casar con Cecilia, con quien tuvo tres hijos.

Aunque en redes sociales no era muy activo y no tenía gran cantidad de seguidores, los fanáticos de la ópera lograban reconocerlo y admirar su talento musical en cada una de sus presentaciones.

Seguidores, familiares y colegas siguen despidiéndolo y lamentando su lamentable partida a sus 71 años.

