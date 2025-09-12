Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mamá de Yeferson y Cintia Cossio sufrió grave accidente de tránsito: el carro quedó volcado

La mamá de Yeferson y Cintia Cossio vivió un aparatoso accidente que dejó su carro volcado: esto se sabe de su estado de salud.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Mamá de Yeferson y Cintia Cossio sufrió accidente
Mamá de Yeferson Cossio y Cintia Cossio se estrelló. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El influenciador Yeferson Cossio reveló en las últimas horas que su mamá sufrió un grave accidente de tránsito y dejó ver imágenes de cómo quedó el vehículo.

¿Qué le pasó a la mamá de Yeferson y Cintia Cossio tras accidente de tránsito?

Yeferson Cossio apareció a través de sus redes sociales con un video en el que revelaba lo que le había pasado a su mamá y la forma en que se enteraron con sus hermanas.

Mi mamá se me accidentó.

El influenciador expresó de manera directa que su progenitora había sufrido un grave accidente de tránsito que por poco le arrebata la vida: "Mi mamá casi se me mat* en un accidente automovilístico".

Yeferson contó que todo había sucedido el reciente fin de semana cuando él había viajado a Bogotá para cumplir con unos compromisos laborales y estar en varias celebraciones.

Precisamente, en medio de una de esas fiestas, su hermana Cintia Cossio recibió un mensaje que les alertaba que su mamá había sufrido un accidente.

Estaba contento porque era mi fiesta. Todo estaba saliendo perfecto, cuando Cintia me dice que nos vayamos para el hotel.

Este mensaje los hizo irse de inmediato del lugar para el hotel para intentar contactarse con ella, según Yeferson le hicieron cientos de llamadas y al no recibir respuesta empezaron a llenarse de temor.

Me pongo a llamar a mi mamá y no contestaba. Le hicimos como unas 300 llamadas.

Tras varios minutos sin saber de ella e imaginarse lo peor, recibieron una llamada desde el celular de ella, y al contestar un oficial de Policía les confirmó que su progenitora había sufrido un grave accidente.

Nos llamó un señor y se me vino el mundo encima. Hola hablo con el hijo de doña Luz Dary, su mamá acaba de tener un accidente muy grave de tránsito.

La impactante imagen del auto de Yeferson Cossio que generó preocupación
Mamá de Yeferson Cossio sufrió accidente. (Foto: Canal RCN - Freepik)

¿Cómo quedó el vehículo de la mamá de Yeferson Cossio tras accidente de tránsito?

Yeferson Cossio asegura que esa llamada le hizo temer por lo peor y que se le pasaron por la cabeza miles de malos pensamientos.

Tanto fue su pánico y estado de shock que no podía responderle al agente de policía y preguntarle cómo estaba su mamá, tras tomar valor y hacerlo, le indicaron que ella se encontraba fuera de peligro.

Muy alterada, ella está bien, se volcó el carro, pero a ella no le pasó nada.

Yeferson asegura que le volvió el alma al cuerpo cuando escuchó que estaba bien, sin embargo, la tuvieron que trasladar a una clínica para revisarla por el fuerte impacto que volcó su vehículo.

Según contó el influenciadora al parecer un micro-sueño fue la causa del accidente, lo cual le provocó varios golpes y marcas.

Les dio un micro sueño y se volcaron. La llevaron al hospital más cercano para que la revisaran y le hicieran exámenes.

¿Qué reflexión dejó Yeferson Cossio tras accidente de su mamá?

Yeferson Cossio les aseguró a sus seguidores que este accidente de su mamá le hizo reflexionar y agradecerle a Dios y la vida por tenerla a su lado.

En un abrir y cerrar de ojos le puede cambiar la vida a uno.

El influenciador aseguró en un comentario que el consejo que podía darles a sus seguidores era que valoraran a sus seres queridos.

Valoren mucho a sus papás. Uno nunca sabe cuando pueda ser el último abrazo.

Yeferson Cossio recordó a su padre.
Yeferson Cossio dejó emotiva reflexión tras accidente de su mamá. (Foto Canal RCN)
