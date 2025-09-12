Shakira sorprende en Buenos Aires al cantar ‘Día Especial’ con Gustavo Cerati: ¿cómo lo hizo?

Shakira inició su serie de conciertos en Buenos Aires con un momento que sorprendió a todos los asistentes y llamó la atención en redes. Con ayuda de herramientas tecnológicas, la artista se encargó de llevar a cabo un dueto que nadie esperaba.

¿Cómo fue el homenaje de Shakira a Gustavo Cerati?

La cantante colombiana abrió el primero de sus tres conciertos en el Estadio Vélez Sarsfield con una presentación que abarcó éxitos como “La Tortura”, “Hips Don’t Lie” y “TQG”. El show forma parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, una gira que ha alcanzado altos niveles de asistencia en varios países.

El momento más comentado ocurrió cuando interpretó “Día Especial”, canción incluida en el álbum Fijación Oral Vol. 1. Para esta presentación, la voz e imagen de Gustavo Cerati aparecieron en las pantallas gracias a una recreación digital que permitió un dueto virtual.

La cantante dedicó unas emotivas palabras al argentino, resaltando la fuerza del vínculo que tuvieron mientras estuvieron juntos:

Yo tenía un amigo al que nunca olvidaré, que siempre que estuvimos juntos me hizo sentir que era un día especial y por eso nuestra amistad durará para siempre, escribió.

Shakira rinde homenaje a Gustavo Cerati / (Foto de AFP)

¿Cómo se creó el dueto virtual entre Shakira y Gustavo Cerati?

La recreación del artista argentino se logró mediante herramientas tecnológicas que permitieron integrar su voz e imagen a la interpretación en vivo. En esta ocasión, los asistentes afirmaron que el homenaje revivió la colaboración que ambos artistas construyeron durante su trayectoria compartida.

La canción “Día Especial” fue escrita por Shakira y Cerati. También trabajaron juntos en piezas como “No”, donde Cerati aportó guitarra y coros, y en otros temas en los que participó con arreglos y dirección musical. Para muchos fans, este homenaje es una forma de recordar la influencia del argentino en la carrera de la colombiana.

¿Cómo fue la relación entre Shakira y Cerati?

Los artistas se conocieron en Punta del Este, donde coincidieron como vecinos durante periodos de descanso. Con el paso del tiempo, esa cercanía se transformó en colaboraciones que dejaron impacto en los discos de Shakira. Según recuerdan los fans, la cantante ha revelado que Cerati le enseñó aspectos esenciales de su proceso creativo.

Shakira continúa con su gira en Córdoba, Argentina / (Foto de AFP)

Cerati, reconocido por su trayectoria con Soda Stereo y su carrera solista, participó también en canciones como “Tu Boca” y contribuyó a la versión en inglés Oral Fixation Vol. 2, donde aportó su visión sonora en “Don’t Bother”. Su relación profesional llegó a incluir presentaciones benéficas y múltiples muestras de admiración mutua.

El estadio, con capacidad para 50.000 personas, acompañó el homenaje coreando el nombre del músico argentino. Tras sus fechas en Buenos Aires, Shakira se presentará el 14 y 15 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde concluirá su paso por Argentina ante otro público que ya agotó las entradas.