Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Shakira sorprende en Buenos Aires al cantar ‘Día Especial’ con Gustavo Cerati: ¿cómo lo hizo?

Shakira sorprendió en Buenos Aires al interpretar ‘Día Especial’ junto a Gustavo Cerati, homenaje que emocionó a los fans.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Shakira sorprende en Buenos Aires al cantar ‘Día Especial’ con Gustavo Cerati
Shakira rindió homenaje a Gustavo Cerati en Argentina / (Foto de AFP)

Shakira inició su serie de conciertos en Buenos Aires con un momento que sorprendió a todos los asistentes y llamó la atención en redes. Con ayuda de herramientas tecnológicas, la artista se encargó de llevar a cabo un dueto que nadie esperaba.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el homenaje de Shakira a Gustavo Cerati?

La cantante colombiana abrió el primero de sus tres conciertos en el Estadio Vélez Sarsfield con una presentación que abarcó éxitos como “La Tortura”, “Hips Don’t Lie” y “TQG”. El show forma parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, una gira que ha alcanzado altos niveles de asistencia en varios países.

El momento más comentado ocurrió cuando interpretó “Día Especial”, canción incluida en el álbum Fijación Oral Vol. 1. Para esta presentación, la voz e imagen de Gustavo Cerati aparecieron en las pantallas gracias a una recreación digital que permitió un dueto virtual.

La cantante dedicó unas emotivas palabras al argentino, resaltando la fuerza del vínculo que tuvieron mientras estuvieron juntos:

Yo tenía un amigo al que nunca olvidaré, que siempre que estuvimos juntos me hizo sentir que era un día especial y por eso nuestra amistad durará para siempre, escribió.

¿Cómo fue el homenaje de Shakira a Gustavo Cerati?
Shakira rinde homenaje a Gustavo Cerati / (Foto de AFP)

Artículos relacionados

¿Cómo se creó el dueto virtual entre Shakira y Gustavo Cerati?

La recreación del artista argentino se logró mediante herramientas tecnológicas que permitieron integrar su voz e imagen a la interpretación en vivo. En esta ocasión, los asistentes afirmaron que el homenaje revivió la colaboración que ambos artistas construyeron durante su trayectoria compartida.

La canción “Día Especial” fue escrita por Shakira y Cerati. También trabajaron juntos en piezas como “No”, donde Cerati aportó guitarra y coros, y en otros temas en los que participó con arreglos y dirección musical. Para muchos fans, este homenaje es una forma de recordar la influencia del argentino en la carrera de la colombiana.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la relación entre Shakira y Cerati?

Los artistas se conocieron en Punta del Este, donde coincidieron como vecinos durante periodos de descanso. Con el paso del tiempo, esa cercanía se transformó en colaboraciones que dejaron impacto en los discos de Shakira. Según recuerdan los fans, la cantante ha revelado que Cerati le enseñó aspectos esenciales de su proceso creativo.

¿Cómo fue la relación entre Shakira y Cerati?
Shakira continúa con su gira en Córdoba, Argentina / (Foto de AFP)

Cerati, reconocido por su trayectoria con Soda Stereo y su carrera solista, participó también en canciones como “Tu Boca” y contribuyó a la versión en inglés Oral Fixation Vol. 2, donde aportó su visión sonora en “Don’t Bother”. Su relación profesional llegó a incluir presentaciones benéficas y múltiples muestras de admiración mutua.

El estadio, con capacidad para 50.000 personas, acompañó el homenaje coreando el nombre del músico argentino. Tras sus fechas en Buenos Aires, Shakira se presentará el 14 y 15 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde concluirá su paso por Argentina ante otro público que ya agotó las entradas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Shakira no cantará en el Mundial 2026, pero sí liderará un proyecto global de educación junto a la FIFA. Shakira

Shakira tendrá un rol clave en el Mundial 2026, aunque no será desde el escenario

Shakira no encabezará ningún espectáculo en el Mundial 2026, pero asumirá un papel estratégico en un proyecto global.

Jessi Uribe celebró anticipadamente su cumpleaños con su hija Luna Jessi Uribe

Jessi Uribe: edad, parejas, éxitos y más del ídolo de la música popular

Jessi Uribe, voz de la música popular, ha conquistado corazones con su talento y vida personal única.

Ricky Montaner confirmó una relación sentimental con Sebastián Yatra y las redes estallaron. Ricky Montaner

Ricky Montaner sorprendió al revelar que tuvo una relación con Sebastián Yatra

Ricky Montaner sorprendió al público al confirmar que vivió un romance con Sebastián Yatra, una historia breve pero intensa.

Lo más superlike

Sofía Avendaño Sofía Avendaño

Sofía Avendaño publicó fotos de su participación en el comercial navideño de RCN

Sofía Avendaño fue de los talentos invitados para celebrar la Navidad y el Año Nuevo en RCN, así fue la experiencia.

Mila Arbeláez habla de Alexa Torres La casa de los famosos

Mila Arbeláez habla de Alexa Torres y revela qué pasaría si se encontraran en La casa de los famosos

El estrés también afecta la concentración, la memoria y el descanso. Salud

¿Te está afectando el estrés laboral? Estas pistas podrían confirmarlo

Así reaccionó Cazzu cuando le preguntaron por Nodal Cazzu

Cazzu respondió si Nodal ya le dio el permiso de viajar con Inti

¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia Talento nacional

¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia