Miss Punta Cana dice que Andrea Valdiri copió una de sus fotos: "Pasa una línea de irrespeto"

Las redes sociales se enfocaron en Jearmanda Ramos, Miss Punta Cana 2025, luego de que publicara un video en el que expone que una de sus fotos habría sido copiada sin permiso por la influencer Andrea Valdiri. Su versión generó comentarios y comparaciones entre los internautas.

¿Qué contó Miss Punta Cana sobre la foto de Andrea Valdiri?

En un video publicado en redes sociales, Jearmanda Ramos relató que hace pocos días vio un contenido donde aparecía Andrea Valdiri promocionando un producto. Al revisarlo, notó una imagen que le resultó familiar. Según su versión, coincidía exactamente con una foto que ella había realizado para una campaña.

La reina insistió en que entiende que los conceptos pueden inspirar nuevas piezas, pero enfatizó que, según su relato, se habría utilizado la misma imagen y se habría trabajado encima de ella para incorporar productos comerciales. Para ella, ese punto “pasa una línea de irrespeto”.

Miss Punta Cana enfatizó en el irrespeto de Valdiri / (Foto del Canal RCN)

En comentarios, los internautas destacaron que Valdiri fue una de las tantas de personas que, en su momento, reaccionaron a la foto original. Aunque en el feed de Andrea o de su empresa no aparece la foto mencionada, sí se observa un video promocional donde ella viste un atuendo similar al de Jearmanda.

¿Cómo se sintió Miss Punta Cana frente a la foto de Andrea Valdiri?

La reina explicó que, al ver esto, tuvo dos sensaciones. Por un lado, dijo sentirse halagada y sorprendida porque su trabajo estaría llegando a personas que no imaginó. Afirmó que eso le generó ilusión y la hizo sentir que su equipo estaba logrando conectarse con audiencias más amplias.

Sin embargo, también expresó que se sintió “estafada”, usando esa palabra para describir su molestia. Según Ramos, la imagen habría sido usada sin autorización. Destacó que detrás de esa foto participó un equipo creativo que también se ve implicado en el uso de la imagen.

Los internautas afirmaron que la situación puso sobre la mesa un tema frecuente en redes: el uso de contenido que involucra materiales ya publicados. La discusión llevó a comparaciones entre las imágenes y análisis sobre cómo se habría construido cada pieza visual.

¿Qué ha dicho Andrea Valdiri respecto a las declaraciones de Miss Punta Cana?

Hasta ahora, Andrea Valdiri no se ha pronunciado sobre lo dicho por Miss Punta Cana. Los internautas afirman que esto mantiene la expectativa, mientras continúan circulando capturas y comparaciones en distintas plataformas.

Andrea Valdiri no ha respondido a las declaraciones de Miss Punta Cana / (Foto del Canal RCN)

Ramos, por su parte, aclaró que no tiene inconvenientes personales con Valdiri. En su video expresó respeto por su trabajo, y dijo que le desea lo mejor. Según su versión, su intención era explicar por qué sintió que la imagen habría sido usada de manera incorrecta y por qué consideró necesario exponerlo de forma pública.

Mientras tanto, la conversación se mantiene activa y los usuarios siguen revisando las publicaciones relacionadas para entender qué ocurrió y cómo podría resolverse el tema en caso de que haya declaraciones posteriores.