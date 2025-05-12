¡Duelo en la comedia! Murió un gran referente de la televisión: ¿quién fue?

En las últimas horas, miles de internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el fallecimiento de reconocido comediante, quien dejó un importante legado a lo largo de su carrera profesional.

Además, la noticia ha generado un profundo vacío por parte de los internautas, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, siendo un gran referente tanto en la actuación como en la comedia.

¿Quién fue el reconocido comediante que falleció en las últimas horas?

El nombre de Eduardo Manzano se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el fallecimiento de reconocido actor y humorista en las últimas horas.

Así se confirmó el fallecimiento de Eduardo Manzano. | Foto: Freepik

La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte de su hijo Lalo Manzano mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 187 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como tu talento”, agregó Lalo Manzano.

Aunque por el momento no se ha confirmado la causa de muerte del reconocido comediante, varios internautas y allegados lo han recordado con cariño, al convertirse en un gran referente de la televisión mexicana.

¿Cómo adquirió un importante legado en la televisión Eduardo Manzano?

Es clave mencionar que el comediante adquirió un importante legado a lo largo de su carrera tras ser uno de los pioneros en este género en México al darle vida al hacer parte de la icónica producción de ‘Los Polivoces’, durante los sesenta y setenta.

¿Qué legado dejó el actor en su carrera? | Foto: Freepik

Entre los personajes más reconocidos que interpretó Eduardo a lo largo de su trayectoria profesional están: Gordolfo Gelatino y Don Teofilito.

Por su parte, el comediante adquirió varios reconocimientos durante su carrera profesional tras sus sesenta años de vocación en la que fue destacado como uno de los mejores actores de comedia, en especial por su gran desempeño en ‘Una familia de diez’.