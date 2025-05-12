Los memes y reacciones que dejó el grupo de Colombia para el Mundial 2026

El sorteo de los grupos del Mundial 2026 se realizó este 5 de diciembre en Washington DC. con la presencia de los 3 países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

Los grupos para la Copa Mundial de 2026 ya están definidos y estos se conocieron durante la transmisión en vivo que se pudo ver completa por la pantalla y App del Canal RCN.

El exbasquetbolista Shaquille O´Neal fue el encargado de darle la suerte y definir el destino de las 48 selecciones que participarán en este certamen deportivo sacando las balotas.

Primero se hizo el sorteo del grupo 1, los cabeza de serie de los 12 grupos de cuatro equipos, seguido a esto se hizo el sorteo del grupo 2 en donde estaba la Selección Colombia.

El destino hizo que Colombia estuviese en el grupo K de la Copa Mundial en donde estaba de primeras Portugal y después ingresó Uzbekistan y se espera por Jaimaica, Congo y Caledonia.

Las redes estallaron con el encuentro entre Colombia vs. Portugal.

¿Qué reacciones dejó el grupo de Colombia y enfrentamiento contra la Portugal de Cristiano Ronaldo?

Como era de esperarse este sorteo que fue seguido por millones de personas alrededor del mundo y colombianos no pasó por desapercibido para memes y comentarios.

Precisamente, el encuentro entre Colombia y Portugal fue catalogado por muchos como uno de los más emocionantes y esperados de la cita mundialista.

En redes sociales muchos expresaron su ilusión por ver a Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la historia enfrentarse al combinado nacional liderado por James Rodríguez, excompañero del Real Madrid del 'Bicho'.

Asimismo, muchos se mostraron preocupados por este encuentro ya que será de momento el más difícil para la Selección Colombia al tener al frente al actual campeón de la Nations League y Eurocopa del 2016.

Sin embargo, en redes la emoción es grande y de seguro, este partido será uno de los más vistos en la historia de la tricolor.

¿Cómo quedaron todos los grupos del Mundial 2026?

Los grupos para la Copa Mundial del 2026 quedaron de la siguiente manera:

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y ganador repechaje internacional.

Grupo B: Canadá, Suiza, Catar y repechaje internacional.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haiti y repechaje internacional.

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y repechaje internacional.

Grupo E: Alemania, Ecuador, Curazao y Costa de Marfil

Grupo F: Paises Bajos, Japón, Tunisia y repechaje internacional.

Grupo G: Bélgica, Irán, Bélgica y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Grupo I: Francia, Senegal, repechaje internacional y Noruega.

Grupo J: Argentina, Austria, Jordania y Algeria

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistan y repechaje internacional.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

Los dos primeros de cada zona avanzan, pero no serán los únicos; los ocho mejores terceros