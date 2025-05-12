Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Los memes y reacciones que dejó el grupo de Colombia para el Mundial 2026

La Selección Colombia se enfrentará contra la Portugal de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo de 2026: "El corazón dividido".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Memes y reacciones del sorteo del Mundial 2026
(AFP: Jordan Bank y AFP: PATRICIA DE MELO MOREIRA)

El sorteo de los grupos del Mundial 2026 se realizó este 5 de diciembre en Washington DC. con la presencia de los 3 países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

Artículos relacionados

¿Qué memes y reacciones dejó el sorteo de grupos del Mundial 2026?

Los grupos para la Copa Mundial de 2026 ya están definidos y estos se conocieron durante la transmisión en vivo que se pudo ver completa por la pantalla y App del Canal RCN.

El exbasquetbolista Shaquille O´Neal fue el encargado de darle la suerte y definir el destino de las 48 selecciones que participarán en este certamen deportivo sacando las balotas.

Primero se hizo el sorteo del grupo 1, los cabeza de serie de los 12 grupos de cuatro equipos, seguido a esto se hizo el sorteo del grupo 2 en donde estaba la Selección Colombia.

El destino hizo que Colombia estuviese en el grupo K de la Copa Mundial en donde estaba de primeras Portugal y después ingresó Uzbekistan y se espera por Jaimaica, Congo y Caledonia.

Colombia vs. Portugal
Las redes estallaron con el encuentro entre Colombia vs. Portugal.

Artículos relacionados

¿Qué reacciones dejó el grupo de Colombia y enfrentamiento contra la Portugal de Cristiano Ronaldo?

Como era de esperarse este sorteo que fue seguido por millones de personas alrededor del mundo y colombianos no pasó por desapercibido para memes y comentarios.

Precisamente, el encuentro entre Colombia y Portugal fue catalogado por muchos como uno de los más emocionantes y esperados de la cita mundialista.

En redes sociales muchos expresaron su ilusión por ver a Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la historia enfrentarse al combinado nacional liderado por James Rodríguez, excompañero del Real Madrid del 'Bicho'.

Asimismo, muchos se mostraron preocupados por este encuentro ya que será de momento el más difícil para la Selección Colombia al tener al frente al actual campeón de la Nations League y Eurocopa del 2016.

Sin embargo, en redes la emoción es grande y de seguro, este partido será uno de los más vistos en la historia de la tricolor.

Artículos relacionados

¿Cómo quedaron todos los grupos del Mundial 2026?

Los grupos para la Copa Mundial del 2026 quedaron de la siguiente manera:

  • Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y ganador repechaje internacional.
  • Grupo B: Canadá, Suiza, Catar y repechaje internacional.
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haiti y repechaje internacional.
  • Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y repechaje internacional.
  • Grupo E: Alemania, Ecuador, Curazao y Costa de Marfil
  • Grupo F: Paises Bajos, Japón, Tunisia y repechaje internacional.
  • Grupo G: Bélgica, Irán, Bélgica y Nueva Zelanda.
  • Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.
  • Grupo I: Francia, Senegal, repechaje internacional y Noruega.
  • Grupo J: Argentina, Austria, Jordania y Algeria
  • Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistan y repechaje internacional.
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

Los dos primeros de cada zona avanzan, pero no serán los únicos; los ocho mejores terceros

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

¡Duelo en la comedia! Murió un gran referente de la televisión: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la comedia! Murió un gran referente de la televisión: ¿quién fue?

El mundo de la televisión se viste de luto tras el fallecimiento de un reconocido humorista, quien dejó un importante legado.

Los fallecidos más buscados en Google en 2025 Viral

Estas fueron las figuras fallecidas que más buscaron los colombianos durante este 2025

Google reveló los fallecimientos más buscados en Colombia durante 2025, con figuras políticas, artísticas, deportivas y digitales.

Así es el álbum Panini del Mundial 2026 Selección Colombia

Así es el álbum del Mundial 2026: ¿cuánto cuesta y fecha de salida en Colombia?

La nueva edición del álbum del Mundial de 2026 será el más grande y con mayor número de estampas en sus 55 años historia.

Lo más superlike

Reconocido exfutbolista de Millonarios se casó: así lo reveló con curiosa fotografía Talento nacional

Reconocido exfutbolista de Millonarios se casó: así lo reveló con curiosa fotografía

Famoso exfutbolista de Millonarios Fútbol Club confirmó que se casó recientemente con curiosa fotografía.

María Manuela Gómez se casa. Talento nacional

Actriz de Enfermeras anunció que se casa y reveló detalles de su boda soñada en una hacienda

La emotiva sorpresa que los fans de Cazzu le dieron en Bogotá Cazzu

Fans de Cazzu la sorprenden en Bogotá con serenata, regalos y un momento que se volvió viral

Cazzu aseguró que Inti crece únicamente con ella, una etapa que vive con total entrega y honestidad. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y cuenta cómo vive la maternidad sin apoyo

Colores Curiosidades

El trío de colores que utilizan las personas para alcanzar el éxito, según la psicología