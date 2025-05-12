El Sebastucho dice qué pasará si ve a Karola en La casa de los famosos: "Se me aceleró el corazón"

Durante una entrevista en Buen Día, Colombia, El Sebastucho habló de su posible ingreso a La casa de los famosos y de la posibilidad de compartir nuevamente espacio con Karola, su expareja. Sus respuestas generaron conversación entre los usuarios que siguen de cerca las audiciones del programa.

¿Qué hará El Sebastucho si se encuentra a La Karola en La casa de los famosos?

El Sebastucho explicó que, aunque no dimensiona completamente lo que significa ingresar a La casa de los famosos, está dispuesto a vivir la experiencia tal como se presente. Afirmó que se siente preparado para afrontar diferentes escenarios, incluidos aquellos que puedan generar conversación entre la audiencia.

Luego de que le preguntaron que haría si se presentara un encuentro con Karola, su expareja, el influencer afirmó que ha pensado en esa posibilidad y ha concluido en pensar que lo mejor sería asumirlo con tranquilidad.

“Se me aceleró el corazón... Pues, yo dejaría que la situación fluyera de la mejor forma”, destacó.

Ver desde el minuto 1:30

Comentó que observaría cómo sería convivir nuevamente con ella dentro del programa. Recordó que su relación duró cerca de tres años y que no tiene claridad sobre lo que podría ocurrir, por lo que prefiere enfrentarlo sin anticiparse.

Los fans destacaron que este podría convertirse en uno de los momentos más analizados, especialmente por la curiosidad sobre cómo sería su comunicación tras su separación. El influencer también contó que la última vez que hablaron fue hace un tiempo, aunque recientemente intercambiaron un mensaje breve.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano habría reaccionado a encuentro de Westcol con 'El agropecuario'

¿Por qué terminó la relación entre El Sebastucho y La Karola?

En entrevistas anteriores, Karola contó que decidió terminar la relación porque sintió que él necesitaba un tipo de acompañamiento diferente. Indicó que la dinámica entre ambos cambió con el tiempo y que prefirió retirarse antes de que la situación se volviera más compleja.

Así finalizó la relación entre El Sebastucho y La Karola / (Fotos del Canal RCN)

La convivencia fue otro punto clave. Karola relató que suele mudarse con sus parejas poco después de iniciar una relación, y ese hábito se repitió aquí. Vivir juntos implicó rutinas, responsabilidades y la creación de contenido para redes que generaron tensiones adicionales.

Desde el ámbito profesional, Sebastucho era gestor del equipo de influenciadores del que ella hacía parte. Esa doble función generó decisiones que afectaban el entorno emocional y laboral al mismo tiempo.

Artículos relacionados La toxi costeña Video viral hace que todos confundan a la Toxi Costeña con reconocida influencer brasileña

¿El Sebastucho estará en La casa de los famosos 3?

El creador de contenido aparece entre los aspirantes del séptimo grupo que busca su lugar en La casa de los famosos. Nacido en Barranquilla, comenzó su presencia digital con frases humorísticas y situaciones cotidianas que lograron viralidad entre audiencias jóvenes.

El Sebastucho, aspirante a La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Su posible participación despertó preguntas entre los seguidores sobre si abordará temas relacionados con su pasado con Karola. Aunque él ha evitado profundizar en algunos aspectos, los usuarios suelen recordar declaraciones previas de ambos para anticipar qué podría pasar en el formato.

Actualmente, Sebastucho suma más de dos millones de seguidores en redes sociales y se presenta como aspirante oficial al reality. El público tendrá hasta el domingo 7 de diciembre de 2025 para ingresar a lacasadelosfamososcolombia.com y elegir al próximo participante.