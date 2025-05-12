Erick Pabón habla acerca del contenido que produce El Sebastucho: “Es más calmado”

En una entrevista para Tamo en vivo, Erick Pabón, aspirante a La casa de los famosos, compartió las impresiones que tiene acerca del contenido de sus compañeros. El influencer no tardó en revelar su punto de vista acerca del trabajo que hace El Sebastucho en redes sociales.

¿A quién prefiere Erick Pabón entre Maiker y El Sebastucho?

Cuando le preguntaron si tenía una preferencia entre Maiker y El Sebastucho, Erick explicó que percibe a El Sebastucho como alguien más tranquilo. En contraste, señaló que Maiker es extrovertido y que, aunque ha mencionado que puede tener un carácter fuerte, también podría aportar contenido relevante dentro del reality.

Erick Pabón elige entre Maiker y El Sebastucho / (Fotos del Canal RCN)

Según Erick, la diferencia entre ambos no solo radica en su personalidad, sino también en la forma en que podrían relacionarse con los demás participantes. Además, resaltó que el tipo de humor que maneja cada uno podría generar reacciones distintas dentro de la casa, especialmente en momentos de tensión.

Aunque Erick evitó elegir a uno de los dos, la manera en que expuso sus respuestas llevó a que uno de los locutores interpretara que su inclinación podría estar más hacia Maiker, algo que generó comentarios entre los internautas.

¿Qué opina Erick Pabón sobre el contenido de ‘El Sebastucho’?

Erick comentó que él y El Sebastucho mantienen una buena relación, incluso recordó un viaje que realizaron juntos. A partir de esa cercanía, señaló que aunque el creador de contenido suele tener una actitud calmada, su estilo de comedia podría funcionar de manera interesante dentro del encierro del reality.

Mencionó que el humor del influencer se basa en las bromas y que, al imaginar ese estilo dentro de un espacio donde todos están al límite, algunas situaciones podrían no recibirse de la mejor manera. Frente a esto, los locutores indicaron que su forma de hacer humor también podría generar clips y momentos de interés para la audiencia.

Erick añadió que la creatividad suele aumentar durante el encierro y la desconexión del exterior, lo que podría impulsar a El Sebastucho a desarrollar nuevas ideas con mayor frecuencia. Los internautas han comentado que este enfoque podría dar lugar a momentos inesperados y situaciones que capten la atención del público.

¿Erick Pabón estará en La Casa de los Famosos 3?

Erick Pabón conforma el séptimo grupo de aspirantes a La Casa de los Famosos 3. Su presencia en la lista ha generado conversación entre usuarios de redes, quienes comentan su recorrido como creador de contenido y la forma en la que ha utilizado el humor para conectarse con el público.

Pabón es conocido por usar situaciones cotidianas como base de sus videos. Sus publicaciones suelen retratar dinámicas sociales, momentos de convivencia y detalles que los internautas reconocen en su día a día. A partir de estos escenarios construye narrativas breves que funcionan como pequeñas historias.

Erick Pabón, aspirante a La Casa de los Famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Su posible entrada al reality genera expectativa entre quienes lo siguen. Por ahora, su nombre aparece dentro del grupo de aspirantes y serán los internautas quienes se encarguen de confirmar si finalmente hará parte del grupo oficial.

Si ya tienes un favorito entre los aspirantes de la séptima lista y deseas apoyarlo, puedes hacerlo en lacasadelosfamososcolombia.com. Allí podrás votar cada cuatro horas hasta el domingo 7 de diciembre a las 4:00 p. m.