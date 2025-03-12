Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aspirante de La casa de los famosos Colombia hundió su carro en el mar, ¿cómo sucedió?

El Sebastucho protagonizó un video viral al meter su carro al mar con su mamá y su tía, generando múltiples reacciones.

El Sebastucho protagoniza broma en el mar
El Sebastucho hundió su carro en el mar / (Foto del Canal RCN y Freepik)

En redes sociales, un solo video puede convertir a alguien en tendencia nacional. Esto le sucedió a El Sebastucho, creador colombiano que grabó una de sus bromas más extremas: hundir un carro en el mar con su mamá y su tía a bordo, generando múltiple reacciones en redes sociales.

¿Qué sucede en el video del carro al mar de El Sebastucho?

El video comienza como un paseo familiar común, con conversaciones y chistes cotidianos. De manera inesperada, el carro avanza hacia el mar mientras su mamá y su tía reaccionan entre gritos y risas nerviosas. La escena muestra la sorpresa de los presentes, y fue compartida rápidamente por sus fans, alcanzando viralidad instantánea.


El clip se destacó por mostrar la interacción familiar y la reacción genuina de las protagonistas, lo que generó memes, comentarios y un debate sobre los límites de este tipo de contenido digital. A pesar de la controversia, el video consiguió que El Sebastucho fuera tendencia en redes sociales.

¿Por qué El Sebastucho metió el carro al mar?

El influencer ha explicado que esta broma no es solo un video más, sino su carta de presentación para aspirar a La casa de los famosos. Destacó que su estrategia es demostrar que puede generar situaciones sorprendentes y mantener la atención del público en momentos de tensión y humor.

¿Por qué El Sebastucho metió el carro al mar?
El Sebastucho anuncia su postulación a La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Los internautas ya se han movilizado: muchos comentan que “El Sebastucho nació para el reality” y etiquetan cuentas de canales y productoras para que lo apoyen. El acompañamiento de su comunidad ha convertido el video en un ‘trampolín’ que impulsa su contenido digital frente a este tipo de oportunidades televisivas.

¿El Sebastucho estará en La Casa de los Famosos 3?

El Sebastucho aparece en la séptima lista de aspirantes que buscan un lugar en La Casa de los Famosos 3. Nacido en Barranquilla, comenzó su carrera en redes sociales compartiendo frases, situaciones cotidianas y ocurrencias que rápidamente se hicieron populares entre el público joven.

¿El Sebastucho estará en La Casa de los Famosos 3?
El Sebastucho, aspirante a La Casa de los Famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

El influencer afirmó que la creatividad será una de sus principales herramientas dentro del reality. Señaló que su intención es llevar ideas y bromas al programa para entretener a la audiencia, y mencionó que actualmente se encuentra soltero y abierto a nuevas experiencias.

Por ahora, los fans continúan decidiendo quiénes formarán parte de la nueva edición del reality. Si aún no has votado por tu favorito, puedes hacerlo en lacasadelosfamososcolombia.com, donde podrás apoyar al aspirante que desees, cada cuatro horas, hasta el domingo 7 de diciembre a las 4:00 p.m.

