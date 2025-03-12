Actriz colombiana se viste de luto tras la pérdida de un ser querido: ¿de quién se trata?

En las últimas horas, el nombre de una reconocida actriz colombiana y estudiante de psicología se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarles a sus seguidores que está de luto tras el fallecimiento de un ser querido.

Además, la actriz ha recibido el incondicional apoyo por parte de sus seguidores, quienes la acompañan en este difícil momento a nivel personal al compartir emotivas fotografías.

¿Quién es la reconocida actriz que se viste de luto tras muerte de ser querido?

El nombre de Valeria Galviz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el fallecimiento de su abuelo, una de las personas más importantes en su vida.

La noticia fue confirmada por la actriz a través de una publicación que realizó a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 293 mil seguidores, expresándoles a sus seguidores las siguientes palabras:

“Dicen que el tiempo lo cura todo. Lo dicen con la naturalidad de quien entrega una receta antigua, heredada, sin saber si funcionará o si sólo intenta poner orden donde ya no queda nada. Es entonces cuando uno descubre que el tiempo no repara la pérdida, sólo te enseña a vivir con el eco. A caminar con él. A escuchar, entre tanto ruido, la voz suave de lo que todavía permanece. Te amo abue”, expresó la actriz.

En las fotografías se evidencia que el abuelo de Valeria dejó un importante legado a lo largo de su vida, en especial por las especiales vivencias que tuvieron y, también, por acompañarla en los momentos más importantes en su camino desde su infancia.

¿Qué dijo Valeria Galviz tras la muerte de su familiar? | Foto: Freepik

Con base en esto, varios internautas le enviaron todo su apoyo mediante emotivos mensajes tras el lamentable suceso que está atravesando a nivel emocional.

Esto se sabe de la pérdida de Valeria Galviz. | Foto: Freepik

¿En qué se ha destacado Valeria Galviz a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

Es clave mencionar que Valeria Galviz se ha dado a conocer en los últimos años al demostrar su gran habilidad en el campo artístico al participar en importantes producciones colombianas.

Así también, la actriz ha tenido la oportunidad en demostrarles a sus seguidores que está estudiando psicología y también crea contenido en redes sociales.