Cintia Cossio rompió el silencio tras su difícil ruptura con Jhoan López: “Fue difícil volver”

Cintia Cossio hizo sorprendente confesión acerca de su ruptura con Jhoan López, su actual pareja tras un año separados.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Cintia Cossio rompió el silencio tras su difícil ruptura con Jhoan López: “Fue difícil volver”
Esta confesión hizo Cintia Cossio tras su ruptura de un año con Jhoan López. | Foto: Canal RCN

Una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país es Cintia Cossio, quien se ha dado a conocer por compartir varios acontecimientos de su vida personal y, también, al ser la hermana de Yeferson Cossio.

Además, Cintia fue una de las invitadas especiales en el programa digital de ¿Qué hay pa’ dañar?, una producción del Canal RCN, en el que reveló varios acontecimientos de su vida, en especial tras su difícil ruptura con Jhoan López, su actual pareja y padre de sus dos hijos.

¿Qué dijo Cintia Cossio tras su regreso luego de un año separada con Jhoan López?

Es clave mencionar que Cintia Cossio compartió varios acontecimientos de su vida personal en el que se expresó acerca de los difíciles momentos que atravesó en el pasado y, también, al confesar las emociones que sintió tras su ruptura con Jhoan López durante un año.

Así también, la influenciadora confesó que conoce a Jhoan desde que tiene 14 años, pues están próximos a cumplir 15 a pesar de un año al estar separados a causa de varias diferencias, pues expresó lo siguiente:

“Cuando terminamos fue un shock porque no me lo esperaba. O sea, teníamos una buena relación y de la nada se quebró”, agregó Cintia.

Luego, la locutora Valentina Taguado le hizo varias preguntas acerca de la oportunidad que decidió darle a Jhoan López tras separarse durante un año:

Cintia Cossio rompió el silencio tras su difícil ruptura con Jhoan López: “Fue difícil volver”
¿Cómo regresó Cintia Cossio con Jhoan López? | Foto: Canal RCN

“Todo ese año que estuvimos separados, yo empecé con un trabajo en mí en el que dejé de echarle la culpa a otros, enfocándome en mí, pues nunca en mi vida había estado soltera”, agregó.

¿Cómo fue la reconciliación de Cintia Cossio y de Jhoan López?

Desde luego, Cintia abrió su corazón acerca de los sentimientos encontrados que tuvo en el pasado tras el año que duró separada con Jhoan López, quien es el padre de sus dos hijos llamados: Tiago y Lorenzo:

Cintia Cossio rompió el silencio tras su difícil ruptura con Jhoan López: “Fue difícil volver”
¿Cuántos hijos tiene en la actualidad Cintia Cossio con Jhoan López? | Foto: Canal RCN

“En mi próxima relación, ya sea con Jhoan voy a tener más límites, no solamente con la pareja, sino que también con las personas que rodean a mi pareja, porque a veces también puede afectar. Luego, cuando yo sanaba, me daba cuenta que cuando tratábamos de regresar, había varios conflictos. Luego, me fui tres meses para Asia y de la nada, todo fluyó para regresar con él. Aún así, fue muy difícil volver cuando sanas”.

Por su parte, Cintia se ha convertido en fuente de inspiración para sus seguidores al demostrar que el amor propio es fundamental en su vida y, también, por ser una madre ejemplar, demostrando la madurez que tiene con Jhoan en su relación.

