J Balvin reveló que no quiere que su hijo sea cantante como él

El artista J Balvin contó que no quiere que su hijo Río le siga sus pasos en la música.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
J Balvin sobre su Río
J Balvin habló sobre sus deseos para Río/AFP: Giorgio Viera

El cantante J Balvin dio a conocer que no le gustaría que su hijo le siguiera sus pasos en la música.

¿J Balvin no quiere que su hijo Río sea cantante?

El artista reveló en entrevista con Dímelo King que no le gustaría que su hijo Río dedicara su vida a ser cantante; sin embargo, aclaró que si es algo que él quiere hacer lo apoyará siempre, pero no lo quiere incentivar a ser artista debido a las complicaciones que hay en la industria.

J Balvin sobre que su hijo sea artista

"Yo creo que hay muchas maneras de ser feliz. Si esa va a ser su pasi*n y lo ama yo lo voy a apoyar, pero de mi parte yo no me voy a poner a hacerle así para que se meta en este negocio. Tengo que respetar lo que él quiera, pero hay otras cosas muy brutales, pero si quiere meterse en esto bienvenido al juego", dijo.

Ver desde el minuto 7:

¿J Balvin no contó con la compañía de su hijo en su concierto en Medellín?

El paisa sorprendió a miles de sus fanáticos con un increíble concierto en su ciudad natal Medellín donde realizó más de seis horas de show y contó con varios invitados entre ellos Daddy Yankee, Yandel, Reykon, Maluma, entre otros.

J Balvin sobre lo que quiere para su hijo

El artista no pudo contar con la compañía de su pareja, la modelo Valentina Ferrer y su hijo Río, debido a que la argentina reside en New York, Estados Unidos y se encuentra realizando su proceso de papeles para poder salir del país.

J Balvin indicó que, aunque contaba con la presencia de sus papás, su hermana y otros miembros de su familia, no hay nada que se compare con poder bajarse del escenario y tenerlos allí detrás de la tarima y darles un abrazo.

Por ahora, el artista sigue agradeciendo a sus miles de admiradores en redes sociales por todo el cariño que le brindaron y se sigue preparando para lo que será su presentación en El Campín en Bogotá este sábado 13 de diciembre, donde muchos esperan que también los sorprenda con su show e invitados.

