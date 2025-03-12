J Balvin reveló que no quiere que su hijo sea cantante como él

El cantante J Balvin dio a conocer que no le gustaría que su hijo le siguiera sus pasos en la música.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Salen a la luz fotos de cómo encontraron en el monte al hijo de Giovanny Ayala y su mánager

¿J Balvin no quiere que su hijo Río sea cantante?

El artista reveló en entrevista con Dímelo King que no le gustaría que su hijo Río dedicara su vida a ser cantante; sin embargo, aclaró que si es algo que él quiere hacer lo apoyará siempre, pero no lo quiere incentivar a ser artista debido a las complicaciones que hay en la industria.

"Yo creo que hay muchas maneras de ser feliz. Si esa va a ser su pasi*n y lo ama yo lo voy a apoyar, pero de mi parte yo no me voy a poner a hacerle así para que se meta en este negocio. Tengo que respetar lo que él quiera, pero hay otras cosas muy brutales, pero si quiere meterse en esto bienvenido al juego", dijo.

Ver desde el minuto 7:

Artículos relacionados Talento internacional Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso

¿J Balvin no contó con la compañía de su hijo en su concierto en Medellín?

El paisa sorprendió a miles de sus fanáticos con un increíble concierto en su ciudad natal Medellín donde realizó más de seis horas de show y contó con varios invitados entre ellos Daddy Yankee, Yandel, Reykon, Maluma, entre otros.

El artista no pudo contar con la compañía de su pareja, la modelo Valentina Ferrer y su hijo Río, debido a que la argentina reside en New York, Estados Unidos y se encuentra realizando su proceso de papeles para poder salir del país.

J Balvin indicó que, aunque contaba con la presencia de sus papás, su hermana y otros miembros de su familia, no hay nada que se compare con poder bajarse del escenario y tenerlos allí detrás de la tarima y darles un abrazo.

Artículos relacionados Sara Corrales ¡Es niña! Así reveló Sara Corrales la noticia y anunció el nombre de la bebé

Por ahora, el artista sigue agradeciendo a sus miles de admiradores en redes sociales por todo el cariño que le brindaron y se sigue preparando para lo que será su presentación en El Campín en Bogotá este sábado 13 de diciembre, donde muchos esperan que también los sorprenda con su show e invitados.