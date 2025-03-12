¡Es niña! Así reveló Sara Corrales la noticia y anunció el nombre de la bebé

La actriz Sara Corrales reveló a sus millones de fanáticos el descubrimiento del género de su bebé, fruto de su matrimonio con Damian Pasquini.

¿Cómo fue la revelación de género de la bebé de Sara Corrales?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, compartió un video en el que dio a conocer detalles de la sorprendente fiesta que realizó junto a sus familiares y amigos para saber si tendrá niño o niña.

En las imágenes enseñó que tuvo como temática la selva y ofreció alimentos saludables y diferentes dinámicas para los invitados que dieran su opinión sobre si pensaban que iban a tener niño o niña.

En la grabación enseñó cuando junto a su esposo lanzaron el color representativo de lo que tendrán y su reacción tras conocer que será niña.

¿Qué dijo Sara Corrales tras saber que tendrá una niña?

Luego de su revelación, la actriz agregó emotivas palabras sobre la revelación y destacó lo feliz que está de cumplir el sueño de tener una niña como tanto lo deseaba.

"Hoy compartimos uno de los momentos más mágicos de nuestra historia. Después de contarles cómo comenzó esta aventura y cómo nuestro corazón creció con la noticia, hoy revelamos que ese pequeño ser es una niña (...) En este video verán la emoción pura: risas, colores, abrazos y la alegría de celebrar que una pequeña alma nos eligió para ser sus papás", escribió.

¿Cómo se llamará la bebé de Sara Corrales?

La paisa indicó que luego de conocer que tendrá una niña y tras haberlo hablado con su esposo la llamará Mila.

"Ojalá este anuncio les llene el corazón tanto como a nosotros. Mila ya es parte de nuestra historia. ¡Bienvenida, mi niña hermosa!", agregó.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su impecable fiesta de revelación y felicitaciones por la bebé que tendrá.

Por ahora, Sara Corrales sigue disfrutando de esta nueva etapa en su vida y compartiendo detalles de lo que ha sido su embarazo.