Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¡Es niña! Así reveló Sara Corrales la noticia y anunció el nombre de la bebé

La actriz Sara Corrales realizó una elegante fiesta de revelación de género de su bebé.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Sara Corrales y su bebé
Sara Corrales reveló en elegante fiesta que tendrá una niña/AFP: Gustavo Caballero

La actriz Sara Corrales reveló a sus millones de fanáticos el descubrimiento del género de su bebé, fruto de su matrimonio con Damian Pasquini.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la revelación de género de la bebé de Sara Corrales?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, compartió un video en el que dio a conocer detalles de la sorprendente fiesta que realizó junto a sus familiares y amigos para saber si tendrá niño o niña.

Sara Corrales tendrá una niña

En las imágenes enseñó que tuvo como temática la selva y ofreció alimentos saludables y diferentes dinámicas para los invitados que dieran su opinión sobre si pensaban que iban a tener niño o niña.

En la grabación enseñó cuando junto a su esposo lanzaron el color representativo de lo que tendrán y su reacción tras conocer que será niña.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Sara Corrales tras saber que tendrá una niña?

Luego de su revelación, la actriz agregó emotivas palabras sobre la revelación y destacó lo feliz que está de cumplir el sueño de tener una niña como tanto lo deseaba.

Sara Corrales llamara Mila a su hija

"Hoy compartimos uno de los momentos más mágicos de nuestra historia. Después de contarles cómo comenzó esta aventura y cómo nuestro corazón creció con la noticia, hoy revelamos que ese pequeño ser es una niña (...) En este video verán la emoción pura: risas, colores, abrazos y la alegría de celebrar que una pequeña alma nos eligió para ser sus papás", escribió.

Artículos relacionados

¿Cómo se llamará la bebé de Sara Corrales?

La paisa indicó que luego de conocer que tendrá una niña y tras haberlo hablado con su esposo la llamará Mila.

"Ojalá este anuncio les llene el corazón tanto como a nosotros. Mila ya es parte de nuestra historia. ¡Bienvenida, mi niña hermosa!", agregó.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su impecable fiesta de revelación y felicitaciones por la bebé que tendrá.

Por ahora, Sara Corrales sigue disfrutando de esta nueva etapa en su vida y compartiendo detalles de lo que ha sido su embarazo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón revienta tras confirmar que vuelve a Colombia y deja República Dominicana

Yina Calderón dividió las opiniones luego de que expresó que vuelve a pisar Colombia. "Ya parto", dijo.

Cintia Cossio rompió el silencio tras su difícil ruptura con Jhoan López: “Fue difícil volver” Cintia Cossio

Cintia Cossio rompió el silencio tras su difícil ruptura con Jhoan López: “Fue difícil volver”

Cintia Cossio hizo sorprendente confesión acerca de su ruptura con Jhoan López, su actual pareja tras un año separados.

Juliana Calderón, Juan David Tejada Juliana Calderón

Juliana Calderón destapa la verdad sobre la relación que tiene con Juan David Tejada, ¿son novios?

Juliana Calderón decidió confesar el vínculo que tiene con Juan David Tejada, exesposo de Aida Victoria Merlano.

Lo más superlike

Broma del elfo en Navidad Navidad

La tradición del elfo travieso que puedes hacerle a tus hijos en esta Navidad

Fenómeno de la tradición del elfo se está tomando los hogares en esta Navidad. Aquí los detalles.

Cintia Cossio habló sin filtros en el programa ¿Qué hay pa' dañar? Cintia Cossio

Cintia Cossio confesó en ¿Qué hay pa’ dañar? cómo la llegada de su segundo hijo le salvó la vida

Falleció la chef Chef Lisette Malkin Talento internacional

Murió famosa chef tras caer de octavo piso en Barranquilla: esto se sabe

J Balvin sobre su Río J Balvin

J Balvin reveló que no quiere que su hijo sea cantante como él

Thalía y Tommy Mottola celebraron 25 años de amor con recuerdos inéditos. Thalía

Thalía y Tommy Mottola celebraron 25 años de amor con un emotivo aniversario