Así se gestó el rescate de Miguel Ayala y su mánager: salen a la luz imágenes inéditas

El Gaula reveló en video cómo fue toda la operación de rescate de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja en la selva: "Bienvenidos a la libertad".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Conoce cómo se gestó el rescate de Miguel Ayala
El Gaula reveló imágenes del rescate de Miguel Ayala y su mánager. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La angustia para las familias de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja terminaron en la jornada del 2 de diciembre tras ser rescatados por el Gaula de la Policía Nacional.

¿Cómo se gestó el rescate de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja? Videos inéditos

El Gaula de la Policía fue el encargado de gestar todo el rescate de estos dos jóvenes que llevaban desaparecidos desde el 18 de noviembre.

Fueron semanas de incertidumbre y tristeza para las familias de estos jóvenes, quienes siempre mantuvieron la esperanza de volver a encontrarlos con vida, algo que se cumplió.

Los jóvenes fueron encontrados en una especie de campamento improvisado en una zona rural del Cauca, allí los dos jóvenes estaban en un 'cambuche' descalzos.

En las últimas horas el Gaula sacó a la luz un video de cómo fue toda la operación de rescate de estos dos jóvenes, quienes quedaron en shock al escuchar que habían sido rescatados.

Miguel Ayala y Nicolás Pantoja bienvenidos a la libertad.

Giovanny Ayala reveló detalles de la liberación de su hijo
El Gaula compartió imágenes de la liberación del hijo de Giovanny Ayala. (Fotos Canal RCN y AFP: Raul ARBOLEDA)

¿Cómo reaccionaron Miguel Ayala y Nicolás Pantoja tras ser rescatados?

En el video que le dejaremos a continuación, se puede ver el emotivo momento cuando los agentes especiales del Gaula les dieron la emotiva noticia a los jóvenes que desde ese momento estaban en libertad.

Ambos cambiaron su gesto de preocupación por una gran sonrisa, asegurando que siempre habían tenido fe que ese momento llegaría.

En el video se evidencia la captura en flagrancia de un hombre que custodiaba a los jóvenes y seguido a esto inician un viaje en helicóptero hasta una la base de la Policía.

Al llegar a esta base los agente de policía le dan un celular a los jóvenes para que se comuniquen con sus familiares y horas más tarde se da el esperado reencuentro con sus familiares.

¿Cómo reaccionó Giovanny Ayala tras el rescate de su hijo?

El cantante de música popular fue uno de los más felices tras el rescate de su hijo Miguel Ayala y así lo expresó en sus redes sociales.

En el video del Gaula quedó el emotivo abrazo de reencuentro entre el artista y su hijo, quien aprovechó para darles un mensaje de agradecimiento a todos los policías y personas que hicieron posible el regreso a casa de los dos jóvenes.

Hoy descubrí que no lo hacen por un sueldo, lo hacen por pasión, ¿quién va a poner el pecho por alguien que no es de la familia? La Policía son ángeles de nosotros.

Giovanny Ayala se pronunció tras la liberación de su hijo Miguel: sus palabras generan reacciones
Esto dijo Giovanny Ayala tras la liberación de su hijo. | Foto: Canal RCN
