Muere reconocido cantante a los 26 años: Esta fue la última publicación antes de fallecer

La última publicación del joven cantante se volvió viral tras su inesperada muerte en Florida.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Muere el rapero Poorstacy: fans recuerdan su último mensaje en redes sociales
Muere Poorstacy: la última publicación que conmocionó a sus fans. (Fotos: Freepik)

El rapero estadounidense Poorstacy, de 26 años, murió tras un incidente en Boca Ratón, Florida, según confirmó el Departamento de Policía local.

¿Cuál fue la última publicación del rapero Poorstacy?

Su muerte ha generado gran conmoción en el mundo de la música y en redes sociales, donde sus cientos de seguidores han recordado su trayectoria y sus colaboraciones con artistas reconocidos como Travis Barker y Oli Sykes.

El joven artista, cuyo nombre real era Carlito Milfort Jr., fue trasladado a un hospital después de que se reportara una emergencia médica en un hotel donde se encontraba hospedado junto a una mujer y un niño.

Hasta el momento, la causa oficial de su muerte no ha sido revelada por las autoridades ni por la Oficina del Médico Forense del Condado de Palm Beach.

La última publicación del rapero antes de su fallecimiento se dio el 15 de agosto en Instagram.

En la imagen, Poorstacy posaba dentro de su automóvil acompañado del mensaje: "Causebaby I'm a Beamer boy". Tras su muerte, la foto se ha vuelto viral y ha recibido cientos de comentarios de fans e influencers lamentando su pérdida.

Artistas con los que trabajó, como Travis Barker, compartieron en sus redes sociales sentidos mensajes. Barker publicó videos de colaboraciones como "Choose Life" y "Hills Have Eyes", expresando su dolor por la pérdida y recordando la influencia de Poorstacy en la música estadounidense.

¿Quién era Poorstacy y por qué se destacaba en su carrera musical?

El joven artista se caracterizó por fusionar varios géneros musicales como el rap, hip hop, punk y heavy metal en el que creó un estilo único que lo posicionó como un grande en la industria musical estadounidense.

Además de sus colaboraciones con los reconocidos cantantes como Travis Barker y Oli Sykes, participó en la banda sonora de Bill & Ted Face the Music, proyecto que obtuvo reconocimiento en los premios Grammy.

Sus influencias musicales incluyeron bandas como My Chemical Romance, Slipknot y Yungblud, lo que le permitió combinar elementos del rap con sonidos alternativos y hardcore.

Por ahora, los detalles sobre las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo limitados, y sus seguidores continúan expresando su dolor mientras esperan más información oficial.

