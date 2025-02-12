Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La NASA revela cuándo ocurrirá el eclipse solar más largo del siglo: esto durará

La NASA confirmó que se presentará un eclipse solar, el cual se convertirá en el más extenso del siglo XXI.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Eclipse
La NASA revela cuándo ocurrirá el eclipse solar más largo del siglo: esto durará | Foto de Freepik.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del espacio, conocida como la NASA, compartió información que asombró a los amantes del universo.

¿Cuándo ocurrirá el eclipse solar más largo del siglo y cuánto durará?

De acuerdo con los encargados de análisis de los fenómenos del espacio, entre otras más características, se compartió la fecha en la que ocurrirá el eclipse solar más largo del siglo.

Sí, como se mencionó, ocurrirá un eclipse cuya duración lo convertirá en el más extenso. La fecha estimada es para el próximo 2 de agosto de 2027 y aunque aún queda tiempo, los fans del espacio exterior ya comenzaron a hablar sobre ello.

Eclipse solar
Los fanáticos del universo están emocionados por el eclipse solar más largo del siglo | Foto de Freepik.

Según la información suministrada, el suceso del eclipse tendrá una duración de 6 minutos y 22 segundos aproximadamente, así que será el que más dure en el siglo XXI hasta nuevo aviso.

¿Dónde se verá el eclipse solar más largo del siglo?

El eclipse se da cuando la Luna se pone entre el Sol y el planeta Tierra, muchos apuestan por ver este fenómeno del que se prevé que será magnífico.

Sin embargo, debido a la ubicación y otros factores, puede que no todos los continentes vean el fenómeno en su máximo esplendor. Eclipse Wise, sitio web especializado en predicciones e información sobre eclipses solares y lunares, dice que los lugares con más opciones de observación serán Europa, África y Asia.

Sin embargo, todavía falta tiempo para mayores análisis y con ello saber si efectivamente el eclipse solar se convertirá en el más largo del siglo.

Eclipse
Un eclipse es un fenómeno astronómico | Foto de Freepik.

¿Qué eclipses solares habrá en 2026?

Mientras llega la fecha del que será el eclipse solar más largo por mucho tiempo, en 2026 se darán otros fenómenos de este tipo, según la NASA:

  • El 17 de febrero de 2026 ocurrirá un eclipse solar de tipo anular que será visible en Antártida, también uno parcial con posibilidad de ver en Antártida, África, Sudamérica, el océano Pacífico, el océano Atlántico y el océano Índico.
  • El 12 de agosto de 2026 ocurrirá un eclipse solar de tipo total que se verá en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal. Además, uno parcial con visibilidad en Europa, África, América del Norte, el océano Atlántico, el océano Ártico y el océano Pacífico.
