La NASA revela cuándo ocurrirá el eclipse solar más largo del siglo: esto durará

La Administración Nacional de Aeronáutica y del espacio, conocida como la NASA, compartió información que asombró a los amantes del universo.

¿Cuándo ocurrirá el eclipse solar más largo del siglo y cuánto durará?

De acuerdo con los encargados de análisis de los fenómenos del espacio, entre otras más características, se compartió la fecha en la que ocurrirá el eclipse solar más largo del siglo.

Sí, como se mencionó, ocurrirá un eclipse cuya duración lo convertirá en el más extenso. La fecha estimada es para el próximo 2 de agosto de 2027 y aunque aún queda tiempo, los fans del espacio exterior ya comenzaron a hablar sobre ello.

Los fanáticos del universo están emocionados por el eclipse solar más largo del siglo | Foto de Freepik.

Según la información suministrada, el suceso del eclipse tendrá una duración de 6 minutos y 22 segundos aproximadamente, así que será el que más dure en el siglo XXI hasta nuevo aviso.

¿Dónde se verá el eclipse solar más largo del siglo?

El eclipse se da cuando la Luna se pone entre el Sol y el planeta Tierra, muchos apuestan por ver este fenómeno del que se prevé que será magnífico.

Sin embargo, debido a la ubicación y otros factores, puede que no todos los continentes vean el fenómeno en su máximo esplendor. Eclipse Wise, sitio web especializado en predicciones e información sobre eclipses solares y lunares, dice que los lugares con más opciones de observación serán Europa, África y Asia.

Sin embargo, todavía falta tiempo para mayores análisis y con ello saber si efectivamente el eclipse solar se convertirá en el más largo del siglo.

Un eclipse es un fenómeno astronómico | Foto de Freepik.

¿Qué eclipses solares habrá en 2026?

Mientras llega la fecha del que será el eclipse solar más largo por mucho tiempo, en 2026 se darán otros fenómenos de este tipo, según la NASA:

