Así fue la llamada en vivo que hizo emocionar a Giovanny Ayala al saber del rescate de su hijo

Luego de días de incertidumbre, se informó en la tarde de este martes 2 de diciembre que el hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala fue liberado.

Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, y su mánager Nicolás Pantoja fueron rescatados, así lo confirmó el ministro de defensa, Pedro Sánchez.

¿Cómo fue la llamada que recibió Giovanny Ayala informándole la liberación de su hijo?

A través de una llamada telefónica, el encargado de la cartera de Defensa en Colombia se comunicó con Giovanny Ayala y en video quedó el momento exacto en el que el cantante recibió la alentadora noticia, así lo compartió Noticias RCN.

"Giovanny, aló... ¿Me escucha?... Giovanny, ¡qué alegría escucharlo! Disculpe, lo voy a poner en altavoz porque muy seguramente lo va a escuchar el mundo", le dijo el ministro Sánchez al intérprete popular.

¿Cómo reaccionó Giovanny Ayala a la llamada del rescate de su hijo?

Enseguida, vino la reacción de Giovanny tras conocer que su hijo no está en peligro. Aunque la comunicación fue intermitente, se alcanza a escuchar al cantante.

"Ministro, muy feliz, muy feliz de escuchar esta noticia", fueron las primeras palabras del Giovanny Ayala.

De acuerdo con el ministro de Defensa, ahora Miguel Ayala junto a su mánager van a estar en el lugar donde debe ser, la operación de rescate fue impecable, con la ayuda de las autoridades nacionales.

"Dios lo bendiga a usted, a toda su familia y a la fuerza pública", comentó Giovanny Ayala.

En adición, el ministro Pedro Sánchez, aparte de resaltar el trabajo en conjunto con los organismos, resaltó que lo más importante es que Miguel y Nicolás están vivos.

¿Por cuánto tiempo el hijo de Giovanny Ayala estuvo secuestrado?

Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja estuvieron 15 días en cautiverio, el secuestro se dio el pasado 18 de noviembre en la vía Panamericana, jurisdicción de Cajibío (Cauca).

Los jóvenes fueron encontrados en un cambuche en el monte, ambos lucían tranquilos. Noticias RCN publicó las fotografías del rescate, ambos tenían puesto el chaleco del Gaula de la policía. Más de 7.000 millones de pesos estaban pidiendo por su liberación.