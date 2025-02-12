Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así fue la llamada en vivo que hizo emocionar a Giovanny Ayala al saber del rescate de su hijo

En video quedó el momento exacto en el que llamaron a Giovanny Ayala a decirle que su hijo fue liberado y está vivo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Giovanny Ayala
Así fue la llamada en vivo que hizo emocionar a Giovanny Ayala al saber del rescate de su hijo | Foto del Canal RCN y Freepik.

Luego de días de incertidumbre, se informó en la tarde de este martes 2 de diciembre que el hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala fue liberado.

Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, y su mánager Nicolás Pantoja fueron rescatados, así lo confirmó el ministro de defensa, Pedro Sánchez.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la llamada que recibió Giovanny Ayala informándole la liberación de su hijo?

A través de una llamada telefónica, el encargado de la cartera de Defensa en Colombia se comunicó con Giovanny Ayala y en video quedó el momento exacto en el que el cantante recibió la alentadora noticia, así lo compartió Noticias RCN.

"Giovanny, aló... ¿Me escucha?... Giovanny, ¡qué alegría escucharlo! Disculpe, lo voy a poner en altavoz porque muy seguramente lo va a escuchar el mundo", le dijo el ministro Sánchez al intérprete popular.

¿Cómo reaccionó Giovanny Ayala a la llamada del rescate de su hijo?

Enseguida, vino la reacción de Giovanny tras conocer que su hijo no está en peligro. Aunque la comunicación fue intermitente, se alcanza a escuchar al cantante.

"Ministro, muy feliz, muy feliz de escuchar esta noticia", fueron las primeras palabras del Giovanny Ayala.

Artículos relacionados

De acuerdo con el ministro de Defensa, ahora Miguel Ayala junto a su mánager van a estar en el lugar donde debe ser, la operación de rescate fue impecable, con la ayuda de las autoridades nacionales.

"Dios lo bendiga a usted, a toda su familia y a la fuerza pública", comentó Giovanny Ayala.

En adición, el ministro Pedro Sánchez, aparte de resaltar el trabajo en conjunto con los organismos, resaltó que lo más importante es que Miguel y Nicolás están vivos.

¿Por cuánto tiempo el hijo de Giovanny Ayala estuvo secuestrado?

Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja estuvieron 15 días en cautiverio, el secuestro se dio el pasado 18 de noviembre en la vía Panamericana, jurisdicción de Cajibío (Cauca).

Artículos relacionados

Los jóvenes fueron encontrados en un cambuche en el monte, ambos lucían tranquilos. Noticias RCN publicó las fotografías del rescate, ambos tenían puesto el chaleco del Gaula de la policía. Más de 7.000 millones de pesos estaban pidiendo por su liberación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Macarena, hija de Tatán Mejia y Maleja Restrepo rapeando en el carro un audio viral Tatán Mejía

Macarena, hija menor de Tatán Mejía y Maleja Restrepo, sorprende al recrear audio viral de rap

Macarena, hija menor de Tatán Mejía y Maleja Restrepo, conmovió a sus fans tras recrear audio viral rapeando.

Lo que dijo Giovanny Ayala después del rescate de su hijo dejó a muchos en shock Giovanny Ayala

Giovanny Ayala rompió el silencio tras rescate de su hijo Miguel Ayala

Giovanny Ayala conmovió a sus seguidores al romper el silencio tras la liberación de su hijo Miguel Ayala.

Sale a la luz fotografía compartida por la hermana del mánager de Miguel Ayala: así luce Talento nacional

Sale a la luz fotografía compartida por la hermana del mánager de Miguel Ayala: así luce

Sale a la luz fotografía del mánager de Miguel Ayala por su liberación tras curiosa publicación que hizo su hermana en redes.

Lo más superlike

Dua Lipa bailando salsa Dua Lipa

Dua Lipa enamoró a sus fans bailando al ritmo de la salsa en México

Dua Lipa dejó sin palabras a sus fans al aparecer en un video viral bailando salsa antes de sus conciertos en México.

Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef: salió a la luz inesperado audio que Claudia Bahamón le tenía guardado a Violeta Bergonzi

Encontraron a hijo de Giovanny Ayala Giovanny Ayala

Salen a la luz fotos de cómo encontraron en el monte al hijo de Giovanny Ayala y su mánager

Sara Corrales sobre su embarazo Sara Corrales

Sara Corrales reveló los alimentos infaltables en su embarazo; estos son sus beneficios

Talento internacional

Murió Fernando Meza, cofundador de Huevocartoon: así lo despidieron los fans en redes sociales