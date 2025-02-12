MasterChef: salió a la luz inesperado audio que Claudia Bahamón le tenía guardado a Violeta Bergonzi

La semana pasada, Violeta Bergonzi fue elegida como la ganadora de MasterChef Celebrity 2025. En efecto, han sido muchas las reacciones sobre el triunfo de la presentadora.

Entre lo más nuevo, salió a la luz un audio que Claudia Bahamón, la conductora principal de MasterChef Celebrity, le envió a Violeta Bergonzi por convertirse en la mejor cocinera de esta temporada del programa de cocina del Canal RCN.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la música! Falleció reconocido artista en pleno concierto: así fue el momento

¿Qué dice el audio que Claudia Bahamón le grabó a Violeta Bergonzi?

Violeta Bergonzi fue sorprendida en las instalaciones del Canal RCN, ya que recibió nuevas palabras de Claudia Bahamón a través de un audio que le grabó y del cual la ganadora no dudó en responder.

Claudia Bahamón le tenía un audio guardado a Violeta Bergonzi | Foto del Canal RCN.

Este fue el inédito audio de Bahamón para Bergonzi:

Mi Viole linda, desde el momento en que entraste a la cocina, la diversión, las ocurrencias y el talento culinarios por supuesto se hicieron presentes, así que felicitaciones por todos los esfuerzos que no se ven, que tú y yo sabemos que no se ven, por los trasnochos, por las qu3maduras y, por supuesto, por dividirte entre esa maravillosa labor de ser mamá, esposa y darlo todo en la cocina más importante del mundo. Así que es momento de celebrar, eres la MasterChef Celebrity Colombia en sus 10 años, te quiero mucho y gracias.

¿Cómo reaccionó Violeta Bergonzi al audio de Claudia Bahamón?

Violeta Bergonzi escuchó cada una de las palabras de la presentadora de MasterChef Celebrity, mientras lo hacía sus gestos denotaban lo conmovida que se encontraba.

Artículos relacionados Talento nacional Hermana de B-King reveló el curioso mensaje que recibió tras dos meses de su muerte

Enseguida, la ganadora del formato culinario del Canal RCN compartió su opinión respecto al audio que Claudia Bahamón le había guardado por ser la ganadora.

De acuerdo con la presentadora de TV y ahora MasterChef 2025, las palabras de Claudia son muy importantes para ella porque ha sido su inspiración por años; de hecho, por poco y llora.

Violeta Bergonzi generó amores y desacuerdos en MasterChef | Foto del Canal RCN.

En la misma corriente de ideas, Bergonzi comentó que la conductora de MasterChef la vio llorar, extrañando a sus hijos y tratando de levantar la cabeza en momentos difíciles, como, por ejemplo, una vez que tuvo a su hija enferma en casa, pero debía responder en la cocina.

Artículos relacionados La casa de los famosos Maiker, aspirante a La casa de los famosos Colombia, ratifica rivalidad con Yina Calderón: "Nunca"

Finalmente, Violeta le agradeció a Claudia por ser luz para todos los que la rodean.