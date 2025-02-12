Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

MasterChef: salió a la luz inesperado audio que Claudia Bahamón le tenía guardado a Violeta Bergonzi

En las instalaciones del Canal RCN, se reveló el audio que Claudia Bahamón le grabó a Violeta Bergonzi por MasterChef Celebrity.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Claudia Bahamón
MasterChef: salió a la luz inesperado audio que Claudia Bahamón le tenía guardado a Violeta Bergonzi | Foto del Canal RCN.

La semana pasada, Violeta Bergonzi fue elegida como la ganadora de MasterChef Celebrity 2025. En efecto, han sido muchas las reacciones sobre el triunfo de la presentadora.

Entre lo más nuevo, salió a la luz un audio que Claudia Bahamón, la conductora principal de MasterChef Celebrity, le envió a Violeta Bergonzi por convertirse en la mejor cocinera de esta temporada del programa de cocina del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Qué dice el audio que Claudia Bahamón le grabó a Violeta Bergonzi?

Violeta Bergonzi fue sorprendida en las instalaciones del Canal RCN, ya que recibió nuevas palabras de Claudia Bahamón a través de un audio que le grabó y del cual la ganadora no dudó en responder.

Claudia Bahamón, Violeta Bergonzi
Claudia Bahamón le tenía un audio guardado a Violeta Bergonzi | Foto del Canal RCN.

Este fue el inédito audio de Bahamón para Bergonzi:

Mi Viole linda, desde el momento en que entraste a la cocina, la diversión, las ocurrencias y el talento culinarios por supuesto se hicieron presentes, así que felicitaciones por todos los esfuerzos que no se ven, que tú y yo sabemos que no se ven, por los trasnochos, por las qu3maduras y, por supuesto, por dividirte entre esa maravillosa labor de ser mamá, esposa y darlo todo en la cocina más importante del mundo. Así que es momento de celebrar, eres la MasterChef Celebrity Colombia en sus 10 años, te quiero mucho y gracias.

¿Cómo reaccionó Violeta Bergonzi al audio de Claudia Bahamón?

Violeta Bergonzi escuchó cada una de las palabras de la presentadora de MasterChef Celebrity, mientras lo hacía sus gestos denotaban lo conmovida que se encontraba.

Artículos relacionados

Enseguida, la ganadora del formato culinario del Canal RCN compartió su opinión respecto al audio que Claudia Bahamón le había guardado por ser la ganadora.

De acuerdo con la presentadora de TV y ahora MasterChef 2025, las palabras de Claudia son muy importantes para ella porque ha sido su inspiración por años; de hecho, por poco y llora.

Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi generó amores y desacuerdos en MasterChef | Foto del Canal RCN.

En la misma corriente de ideas, Bergonzi comentó que la conductora de MasterChef la vio llorar, extrañando a sus hijos y tratando de levantar la cabeza en momentos difíciles, como, por ejemplo, una vez que tuvo a su hija enferma en casa, pero debía responder en la cocina.

Artículos relacionados

Finalmente, Violeta le agradeció a Claudia por ser luz para todos los que la rodean.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

El Sebastucho mostró cómo luce realmente La casa de los famosos

El Sebastucho, aspirante a La casa de los famosos, reveló su verdadero look: así luce realmente

El Sebastucho mostró cómo luce realmente, contó de dónde surge su look y detalló cómo mantiene los estilos que presenta en redes.

Jairo Talero, aspirante a La casa de los famosos, habla sobre las funas La casa de los famosos

Jairo Talero, aspirante a La casa de los famosos, habla sobre su reacción ante las críticas

Jairo Talero, aspirante a La casa de los famosos 3, habla sobre las críticas y revela cómo podría reaccionar ante estas.

Te Amo Hijo TV revela quién fue la inspiración de sus videos La casa de los famosos

Te Amo Hijo TV, aspirante a La casa de los famosos, revela quién fue la inspiración de sus videos

Alexander Ospina, Te Amo Hijo TV, revela que su expareja ha sido la inspiración de sus videos e ideas de redes sociales.

Lo más superlike

Giovanny Ayala Giovanny Ayala

Así fue la llamada en vivo que hizo emocionar a Giovanny Ayala al saber del rescate de su hijo

En video quedó el momento exacto en el que llamaron a Giovanny Ayala a decirle que su hijo fue liberado y está vivo.

Dua Lipa bailando salsa Dua Lipa

Dua Lipa enamoró a sus fans bailando al ritmo de la salsa en México

Encontraron a hijo de Giovanny Ayala Giovanny Ayala

Salen a la luz fotos de cómo encontraron en el monte al hijo de Giovanny Ayala y su mánager

Sara Corrales sobre su embarazo Sara Corrales

Sara Corrales reveló los alimentos infaltables en su embarazo; estos son sus beneficios

Talento internacional

Murió Fernando Meza, cofundador de Huevocartoon: así lo despidieron los fans en redes sociales