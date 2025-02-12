Maiker, aspirante a La casa de los famosos Colombia, ratifica rivalidad con Yina Calderón: "Nunca"

Continúan las votaciones de los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026 y esta vez se reveló el séptimo grupo conformado por hombres, uno de ellos es el influencer Maiker Palacios.

Para algunos, este grupo de aspirantes es de los más reñidos porque hay varios influenciadores que llevan años en el mundo de las redes sociales, razón por la que pusieron a prueba la sinceridad de más de uno.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la música! Falleció reconocido artista en pleno concierto: así fue el momento

¿Cómo Maiker Palacios, aspirante a La casa de los famosos Colombia, se fue en contra de Yina Calderón?

En entrevista con RCN Radio, varios aspirantes del grupo 7 a La casa de los famosos Colombia dieron a conocer a cuál figura de internet no soportan, fue entonces cuando Maiker no lo dudó ni un segundo y mencionó a la empresaria de fajas Yina Calderón.

"Yo se la tiro prendida con Yina", dijo sin titubear Maiker Palacios.

Yina Calderón no es de los afectos de Maiker | Foto del Canal RCN.

De acuerdo con el creador de contenido, Yina Calderón no solo ha tenido desacuerdos con él, sino también con personas allegadas, pues cabe mencionar que él es amigo de Karen Sevillano y su novio, Neider García.

Artículos relacionados Talento nacional Hermana de B-King reveló el curioso mensaje que recibió tras dos meses de su muerte

"Le ha tirado a personas a mí, entonces, siempre en contra, nunca a favor", sentenció Maiker.

Maiker Palacios quiere entrar a La casa de los famosos Colombia 3 | Foto del Canal RCN.

En la misma línea, el humorista conocido en redes como 'Árabe sin camello', quien también es aspirante al reality de la vida en vivo del Canal RCN, arremetió contra Yina Calderón; aparte de que criticó su físico, dijo entre pullas que la empresaria es "buena para el boxeo", teniendo en cuenta que no se enfrentó contra Andrea Valdiri semanas atrás.

Artículos relacionados Miss Universo Stephany Abasali, Venezuela, reveló lo que sintió al quedar de segunda finalista en Miss Universo

¿Cómo votar para apoyar a los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 3?

Votar por los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026 es fácil, aquí el paso a paso: