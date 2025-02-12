Maiker, aspirante a La casa de los famosos Colombia, ratifica rivalidad con Yina Calderón: "Nunca"
Maiker Palacios no lo pensó; se fue sin pensarlo ni un segundo en contra de Yina Calderón.
Continúan las votaciones de los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026 y esta vez se reveló el séptimo grupo conformado por hombres, uno de ellos es el influencer Maiker Palacios.
Para algunos, este grupo de aspirantes es de los más reñidos porque hay varios influenciadores que llevan años en el mundo de las redes sociales, razón por la que pusieron a prueba la sinceridad de más de uno.
¿Cómo Maiker Palacios, aspirante a La casa de los famosos Colombia, se fue en contra de Yina Calderón?
En entrevista con RCN Radio, varios aspirantes del grupo 7 a La casa de los famosos Colombia dieron a conocer a cuál figura de internet no soportan, fue entonces cuando Maiker no lo dudó ni un segundo y mencionó a la empresaria de fajas Yina Calderón.
"Yo se la tiro prendida con Yina", dijo sin titubear Maiker Palacios.
De acuerdo con el creador de contenido, Yina Calderón no solo ha tenido desacuerdos con él, sino también con personas allegadas, pues cabe mencionar que él es amigo de Karen Sevillano y su novio, Neider García.
"Le ha tirado a personas a mí, entonces, siempre en contra, nunca a favor", sentenció Maiker.
En la misma línea, el humorista conocido en redes como 'Árabe sin camello', quien también es aspirante al reality de la vida en vivo del Canal RCN, arremetió contra Yina Calderón; aparte de que criticó su físico, dijo entre pullas que la empresaria es "buena para el boxeo", teniendo en cuenta que no se enfrentó contra Andrea Valdiri semanas atrás.
¿Cómo votar para apoyar a los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 3?
Votar por los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026 es fácil, aquí el paso a paso:
- Entrar al sitio webwww.lacasadelosfamososcolombia.com
- Acceder a la sección interactiva iniciando sesión; si aún no tiene una cuenta, crear una para poder continuar.
- Buscar y seleccionar el banner que dice '¡Vota por tu favorito!'.
- Elegir al participante preferido, luego dirigirse a la parte inferior de la página para hacer clic y confirmar el voto.
- Después de votar, se puede ver a cada aspirante junto con el porcentaje de apoyo que lleva.
- Se puede emitir un nuevo voto cada cuatro horas.