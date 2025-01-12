Stephany Abasali, Venezuela, reveló lo que sintió al quedar de segunda finalista en Miss Universo

El certamen de belleza de Miss Universo 2025 en su edición número 74 ha sido de los más vistos en la historia desde que se empezó a transmitir en vivo.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a una exreina! Murió famosa modelo y presentadora tras batalla contra el cáncer

¿Qué pasó con Stephany Abasali en Miss Universo 2025?

Después de que Miss México, Fátima Bosch, fue elegida como la reina universal, las posturas de todo tipo han tomado la delantera en redes sociales. Ante esto, un rostro que se llevó el interés fue el de Miss Venezuela, Stephany Abasali.

Varios quedaron indignados porque Stephany Abasali no ganó Miss Universo 2025. La representante de Venezuela quedó de segunda finalista y a partir de ello incrementaron las inconformidades.

Pues bien, fue la misma Stephany la que decidió abrir su corazón y concedió una entrevista en la que reveló qué fue lo que sintió en el certamen que se celebró en Tailandia.

Stephany Abasali en su desfile en traje de playa en Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

¿Qué sintió Stephany Abasali, Miss Venezuela, en la final de Miss Universo 2025?

En conversación con el periodista Luis Olavarrieta, Miss Venezuela contó su punto de vista sobre la competencia, siendo uno de los temas lo que se le pasó por la mente cuando quedó de segunda finalista.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano: le habían detectado enfermedad degenerativa

De acuerdo con la modelo venezolana, antes de saber el resultado, en ese momento son muchos los pensamientos.

"Hubo un momento hasta en el que pensé que no quedaría en el Top 30. Yo pensé, capaz que no califico, capaz que no llego al Top 5 y simplemente no califico y ahí quedé", comentó Abasali.

Top 5 finalista de Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

No obstante, puntualizó que su mentalidad en el concurso de belleza fue de ir aceptando y no tener expectativa, dejándolo todo a la voluntad de Dios.

"Así fue en Miss Universo, obviamente yo anhelaba llegar a mi país con la octava corona y trabajé arduamente por eso, pero, como lo había mencionado, hay cosas que se salen de nuestro control, que no están en nuestras manos por más perfecto que todo pueda salir. Son cosas que al final es la voluntad de Dios y hay que saber aceptarlas", terminó Stephany Abasali.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara compartió tierno video con su hija: se ve un poco del perfil de la cara de la bebé

Miss Universo sigue dando de qué hablar, pues la elección de Fátima Bosch como la reina universal de la belleza generó amargura en una gran cantidad de personas a nivel mundial.