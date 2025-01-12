Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara compartió tierno video con su hija: se ve un poco del perfil de la cara de la bebé

Paola Jara apareció con su pequeña hija en brazos, dio a entender cómo pasará diciembre y enamoró en su rol de madre primeriza.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Paola Jara
Paola Jara compartió tierno video con su hija: se ve un poco del perfil de la cara de la bebé | Foto de Buen día, Colombia y Freepik.

La cantante de música popular Paola Jara apareció con su hija recién nacida en brazos días después de haberla tenido, esto lo hizo para demostrar cómo será el mes de diciembre para ella.

El pasado 19 de noviembre nació Emilia, fruto del amor entre los artistas Paola Jara y Jessi Uribe; es la primera hija de la cantante, lo que significa que se estrenó como mamá.

Ya pasaron varios días desde que la pequeña Emilia llegó a este mundo, así que los seguidores e internautas de la pareja de artistas están al tanto de lo que comparten en redes sociales.

¿Cuál es el tierno video de Paola Jara junto a su hija Emilia?

Paola Jara sorprendió porque dejó ver parte de la crianza de su bebé, ya que a través de un video apareció cargando en sus brazos a la pequeña mientras la consuela.

Lo llamativo del clip es que la intérprete popular puso la canción de su esposo que lleva el título de Sin alma y sin corazón, cuyo ritmo es para estas fechas de fin de año.

Paola Jara
La cantante Paola Jara se estrenó como mamá | Foto de Buen día, Colombia.

Fue así como Jara escribió en la descripción del video que sus festividades en diciembre serán de la manera como lo expuso: cuidando a su hija recién nacida.

"Mis mejores parrandas este diciembre serán así y con estos cañonazos que sacó el papá sí que vamos a gozar esta Navidad", consignó Paola Jara en su Instagram.

Aunque en el clip la intérprete de Mala mujer no reveló el rostro de su bebé, sí se alcanza a observar que la niña está dormida de lado, por ende, se denota el perfil de su cara.

Este es el video:

 

¿Cómo le ha ido a Paola Jara siendo mamá primeriza?

Como se había dicho antes, mientras que Jessi Uribe ya era papá, Paola Jara se convirtió en madre primeriza. La cantante ha venido sorprendiendo luego de que mostró su figura tras dar a luz, pues tuvo una significativa mejora en cuestión de tiempo.

Para recordar a su bebé, Paola Jara había compartido fotos de dos semanas antes del nacimiento de Emilia en las que consignó que la tiene enamorada.

