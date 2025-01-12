J Balvin rompió el silencio tras su concierto en Medellín e hizo emotiva confesión

José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin en el mundo artístico no ha parado de ser tendencia tras su concierto el pasado 29 de noviembre.

¿Qué dijo J Balvin tras su concierto en Medellín?

El cantante ha estado en boca de todos tras darles a sus seguidores uno de los mejores conciertos hasta el momento en su carrera, por no decir que el mejor.

J Balvin dio un show por más de 7 horas en el Estadio Atanasio Girardot en el que tuvo invitados de todo el mundo, algunos de ellos fueron Daddy Yankee, Feid, Farruko, Maluma, Yandel, Ryan Castro, entre otros.

El cantante paisa sin duda alguna 'botó la casa por la ventana' en su concierto en la ciudad que lo vio nacer, algo que los asistentes en Bogotá esperan para su concierto del próximo 13 de septiembre.

Tras todo el furor que ha generado su concierto en Medellín, el cantante paisa se pronunció en las últimas horas a través de su cuenta de Instagram.

J Balvin se pronunció tras su concierto en Medellín. (Foto AFP: Jaime Saldarriaga)

¿Cuál fue la emotiva confesión que hizo J Balvin tras su concierto en Medellín?

El cantante paisa J Balvin compartió un emotivo carrusel de fotografías en donde recopiló varias instantáneas de sus mejores momentos en su noche soñada en el Atanasio Girardot.

El reguetonero empezó su carrusel con una foto en la que se muestra sonriente sentando con la bandera de Colombia mirando hacia su público sin creer lo que estaba viviendo.

El artista paisa decidió junto a sus imágenes dejar un emotivo mensaje en donde aseguró que no tenía palabras para describir lo que sentía tras lo vivido en su concierto.

Estas fotos dicen más que un millón de palabras, simplemente gracias Medellín. Una noche para la historia. Los amo. Gracias a todo el equipo.

¿Qué reacciones ha dejado el post de J Balvin tras su concierto?

Como era de esperarse esta publicación de J Balvin era demasiado esperada por sus seguidores, quienes aguardaban por ver su reacción a su histórica noche en Medellín.

Varios colegas de Balvin se han pronunciado a través de los comentarios, algunos han sido Ryan Castro, Altafulla, Pasabordo, entre otros, quienes le han expresado al reguetonero todo su cariño y admiración.

Sin duda alguna, el cantante paisa no ha parado de ser tema de conversación en redes sociales en donde muchos le han expresado que de lejos dio uno de los mejores conciertos del año.