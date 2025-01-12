Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermana de B-King reveló el curioso mensaje que recibió tras dos meses de su muerte

Stefanía Agudelo reapareció en sus redes sociales tras dos meses del fallecimiento de B-King y compartió revelador mensaje que recibió.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Hermana de B-king se sinceró sobre sueño que tuvo con él
Stefanía Agudelo contó detalles del sueño que tuvo con B-King. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Han pasado más de dos meses desde el trágico fallecimiento de Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King, y su muerte sigue generando conmoción en sus seres queridos.

¿Qué nuevos detalles reveló la hermana de B-King tras su fallecimiento?

Stefanía Agudelo, hermana del cantante reapareció en sus redes sociales en la jornada del 1 de diciembre para revelar un curioso mensaje que recibió.

La hermana del artista ha sido la persona encargada de revelar detalles desde el primer momento en que se hizo oficial la desaparición de Bayron.

Stefanía había preferido no volver a tocar el tema de la muerte de su hermano en redes sociales hasta esta jornada cuando compartió un mensaje que recibió.

Así luce hoy la tumba de B-King a dos meses de su partida
Hermana de B-King se sinceró sobre el mensaje que recibió tras dos meses de la muerte. (Foto AFP: Jaime Saldarriaga).

¿Qué decía el mensaje que recibió Stefanía Agudelo tras dos meses del fallecimiento de B-King?

La hermana de B-King en medio del duelo que aún atraviesa su familia, la joven reveló que recibió un mensaje que no esperaba y que, asegura, llegó en un momento inesperado.

La mujer compartió en redes que, mientras revisaba su celular, encontró un mensaje que parecía provenir de alguien que admiraba a su hermano.

Stefanía mostró el extenso mensaje que recibió de esta misteriosa persona que le aseguraba haber tenido un sueño con hermano.

Tefa, no me lo vas a creer: me soñé con tu hermanito. Él está muy bien; no sé por qué me soñé con él. Será porque ayer, mientras venía camino a casa, escuché su canción, que me encanta "Como yo".

¿Qué dijo Stefanía Agudelo tras este revelador mensaje?

La persona en el mensaje le aseguraba que no podía dejar de pensar en el artista desde su fallecimiento y que curiosamente había tenido ese sueño.

Ay, hermosa, te lo juro que no dejo de pensar en tu hermanito lindo, y soñarme con él fue muy, muy lindo.

La hermana de B-King dejó ver que esta persona le aseguró que su hermano se encontraba tranquilo en el lugar donde estaba y que en este sueño había visto también a su mamá.

Lo veía tranquilo en una casa; él se estaba como recuperando de algo, y veía a tu mamá.

Esta misteriosa persona le aseguró que aunque tenía espacios vacíos de su sueño, sabía que él le había pedido que le llevara unas cosas y que le dejaba ver que estaba bien en donde estaba. Stefanía se mostró conmovida con este mensaje inesperado y aseguró que estaba viviendo su duelo con más tranquilidad.

