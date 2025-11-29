Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Florinda Meza recordó a su difunto esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida”

Florinda Meza rompió el silencio en sus redes sociales tras recordar a Roberto Gómez quien cumplió 11 años de fallecido.

¿Cómo recordó Florinda Meza a Chespirito? | AFP: Mauricio Dueñas

Una de las actrices más destacadas de México es Florinda Meza, quien ha dejado un importante legado a nivel internacional al participar en importantes producciones a nivel internacional.

Además, adquirió gran popularidad hace varios años al darle vida al personaje de ‘Doña Florinda’ de ‘El Chavo del 8’, una de las series de televisión más vistas del mundo.

Así también su nombre se ha convertido en tendencia en las diferentes plataformas digitales tras compartir un emotivo video, recordando a su fallecido esposo Roberto Gómez Bolaños, también conocido como ‘Chespirito’.

¿Cuál fue el especial video que compartió Florinda Meza al recordar a ‘Chespirito’?

Es clave mencionar que Florinda Meza no solo se ha destacado en los últimos años por ser una reconocida actriz y demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por contar varios acontecimientos de su vida a través de las redes sociales en las que mantiene informados a sus seguidores.

¿Cómo recordó Florinda Meza a Roberto Gómez Bolaños? | AFP: Susana Gonzalez

Por esta razón, Florinda compartió en las últimas horas un especial video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 640 mil seguidores, que su difunto esposo Roberto, quien falleció hace 11 años:

“Estoy en Santiago de Chile, hoy se cumplen 11 años de que la forma física de Roberto se fue, pero ha seguido en el corazón de todos ustedes. Ha seguido dentro de mí, lo llevo conmigo y ha seguido en el amor que siento con él. Te he extrañado mucho. Justamente estoy acá en el país donde tomamos la decisión que seríamos el uno para el otro”, añadió Florinda.

¿Cuál es la razón por la que Florinda Meza se ha convertido en tendencia en los últimos meses?

Es clave mencionar que Florinda Meza se ha convertido en centro de atención en los últimos meses tras la serio biográfica de Roberto Gómez llamada: ‘Chespirito: sin querer queriendo’, en la que se evidenciaron ciertos acontecimientos de su vida personal.

¿Por qué razón Florinda Meza ha sido tendencia en los últimos meses? | AFP: Carlos Tischler

Así que varios internautas generaron una variedad de comentarios mediante las plataformas digitales en las que “criticaron” a Florinda por algunas “polémicas” acerca de su relación en el pasado.

