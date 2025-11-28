Proponen crear la 'Ley Cazzu' por el conflicto entre la rapera y Christian Nodal por su hija Inti

La polémica entre Cazzu y Christian Nodal por la crianza de su hija Inti sigue acaparando la atención de fans y medios. Ante el revuelo generado, surgió una iniciativa que busca impulsar 'La Ley Cazzu', destinada no solo a respaldar a la rapera, sino también a beneficiar a muchas otras personas.

¿De qué se trataría 'La Ley Cazzu'?

Desde que Cazzu reveló en mayo de 2025 que Christian Nodal no había firmado los permisos para que su hija Inti pudiera viajar con ella, el caso llamó la atención mediáticamente.

Pues hasta ahora, la pequeña Inti no ha podido acompañar a su madre a distintos compromisos porque las leyes argentinas impiden que una menor salga del país sin la autorización del padre, quien actualmente reside en México.

Fans recolectan firmas para apoyar a Cazzu con el problema legal que mantiene con Christian Nodal por su hija Inti. (Foto: Lisa Lake / Getty Images via AFP)

Ante esta situación -que también afecta a muchos otros padres- se inició una recolección de firmas para impulsar una ley que lleve el nombre de la rapera.

El objetivo es permitir que Cazzu pueda viajar con Inti a otros países sin depender de la firma del artista sonorense.

'La Ley Cazzu' ofrece una solución clara y humana: que, una vez demostrado el abandono o la ausencia paterna o materna, el permiso para circular con nuestros hijos sea permanente y sencillo, sin trámites interminables ni obstáculos injustos", menciona la descripción en la plataforma.

¿En dónde se están recolectando las firmas para que sea aprobada 'La Ley Cazzu' y cómo funcionaría?

La propuesta, que ya reúne miles de firmas, está alojada en Change.org, donde numerosos padres que atraviesan la misma situación que Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, buscan impulsar una reforma legal.

La idea es que quienes tienen la custodia de sus hijos puedan obtener un permiso permanente para circular con sus hijos sin necesidad de trámites interminables, y movilizarse libremente con ellos en casos de inasistencia o negativa del otro progenitor.

'La Ley Cazzu' busca beneficiar a todos aquellos padres que tienen la custodia de sus hijos puedan movilizarse libremente con ellos. (Foto: Mireya Acierto/Getty Images/AFP)

¿Qué declaraciones de Cazzu impulsaron a que pidieran crear 'La Ley Cazzu'?

La rapera de 31 años, quien ya había tocado el tema en varias ocasiones, reveló recientemente en el pódcast "Se Regalan Dudas" que, hasta hoy, Christian Nodal no ha permitido que su hija viaje libremente con ella.

Esta situación la ha incomodado tanto, que terminó subrayando que, al igual que él, también tiene compromisos internacionales y necesita a su hija a su lado.