Nodal rompió el silencio y habría reaccionado al encuentro de Cazzu y Belinda

Christian Nodal habría reaccionado al encuentro de Cazzu y Belinda, quienes se vieron muy cercanas en un evento.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Historias de Nodal habrían sido su reacción a la reunión de Cazzu y Belinda
Nodal habría reaccionado con indirectas tras el encuentro entre Cazzu y Belinda. (AFP / Gustavo Caballero -AFP / Frazer Harrison)

Este viernes 21 de noviembre, Cazzu y Belinda se volvieron noticia tras su sorprendente encuentro en el evento Men of the Year de GQ en Ciudad de México.

¿Cuál fue la reacción de las dos exnovias de Nodal al conocerse en persona?

Todo el revuelo que causa este encuentro es que precisamente, Belinda y Cazzu fueron las parejas de Christian Nodal, pues con ambas terminó en una polémica situación, con la diferencia es que con la mexicana quedó como “el bueno” y con la argentina fue todo lo contrario.

En cuanto a su encuentro cara a cara, las dos cantantes se dejaron ver con mucha empatía y un trato cordial de la una de la otra, e incluso se les notó algo de complicidad mientras interactuaban juntas.

Por su lado, Belinda compartió en sus redes varias fotos y videos del momento en el que posó junto a la otra exnovia de su expareja, y así mismo, sorprendió al etiquetarla en una historia y llamarla “jefa”.

¿Cuál fue la reacción de Christian Nodal al encuentro de Cazzu y Belinda?

El encuentro entre Cazzu y Belinda en México generó todo tipo de reacciones, por supuesto, todas a favor de las cantantes, a quienes no les importó posar juntas frente a las cámaras en un evento público.

Nodal habría reaccionado con indirectas tras el encuentro entre Cazzu y Belinda
Así habría respondido Nodal luego de que Cazzu y Belinda posaran juntas. (AFP / Frazer Harrison)

Por eso mismo, los internautas han estado pendientes de las reacciones de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

En el caso del cantante mexicano, tras conocerse que Cazzu y Belinda estuvieron juntas, habría reaccionado a dicho encuentro con dos historias en Instagram.

En el primer video, Nodal compartió un momento de Ángela Aguilar, al parecer mientras ella está sobre el escenario cantando y bailando. En el clip, el artista la etiquetó y puso su nombre junto a emojis de enamorado.

La posible respuesta de Nodal al encuentro de Cazzu y Belinda
Historias de Nodal habrían sido su reacción a la reunión de Cazzu y Belinda. (AFP / Alberto E. Rodriguez)

En la siguiente historia, Christian se toma una foto con una gorra que llamó la atención, pues dice “amooooooor”, haciendo referencial a la famosa palabra por la que le han hecho memes a Ángela.

Para acompañar el clip, el mexicano escribió “un gran show conlleva un gran merch” y al texto le añadió emojis de risa, pues sabe que la icónica expresión de su esposa fue motivo para que las personas se divirtieran con ella en medio de la polémica sobre su relación.

