Sale a la luz la identidad del joven que desapareció junto al hijo de Giovanny Ayala

Él es Nicolás Pantoja, el joven que acompañaba a Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, el día de su desaparición.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Él es Nicolas Pantoja, joven que acompañaba a Miguel Ayala
Nicolás Pantoja era la persona que acompañaba a Miguel Ayala. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El hijo del cantante Giovanny Ayala y su mánager se encuentran desaparecidos desde el pasado 18 de noviembre y en las últimas horas se reveló la identidad del joven que acompañaba a Miguel Ayala.

¿Quién es el hombre que acompañaba a Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala el día de su desaparición?

Mucho se ha hablado de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular, Giovanny Ayala, quien el pasado fin de semana se había presentado en un municipio del Cauca y días después desapareció en la vía Popayán-Cali.

Según las autoridades y familiares de Miguel, él iba acompañado de su mánager, de quien se conoció la identidad recientemente.

Esta persona que acompañaba al hijo de Giovanny Ayala es Nicolás Pantoja, un joven contemporáneo con Miguel Ayala y con quien sostenía una cercana amistad y relación laboral.

Fue el mismo Giovanny Ayala quien reposteó una foto de Nicolás junto a su hijo para pedir por sus regresos a casa pronto con ayuda de las autoridades.

Giovanny Ayala agradeció por mensajes de apoyo
Giovanny Ayala reveló identidad del joven desaparecido con su hijo. (Fotos Canal RCN y AFP)

¿Quién es Nicolás Pantoja, el joven que está desaparecido junto a hijo de Giovanny Ayala?

Giovanny Ayala reposteó un mensaje en sus historias de Instagram en donde dejó ver la gran cercanía de Nicolás con su hijo Miguel.

Junto a la foto de ambos, Giovanny Ayala expresó en su mensaje que habían dos familias esperando a estos dos jóvenes y que no querían pasar un día más sin ellos.

La esperanza no se apaga, dos vidas, dos familias, un mismo clamor. Libertad.

Al indagar en las redes de este joven se muestra como amante de los caballos, la música regional y de los negocios con bienes raíces.

¿Qué nuevos detalles han salido de la desaparición de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja?

Al parecer, según los reportes oficiales, Miguel Ayala y Nicolás Pantoja fueron interceptados cuando se dirigían al aeropuerto de Palmira en Valle del Cauca por dos vehículos y una motocicleta de la cual bajaron hombres armados que los obligaron a cambiar su ruta.

Miguel y su mánager habrían sido obligados a dirigirse a Cajibío, un municipio del Cauca en donde se les perdió el rastro.

Al parecer, los jóvenes estarían privados de su libertad por un grupo al margen de la ley, sin embargo, hasta el momento Giovanny Ayala no ha comentado nada de esta afirmación de las autoridades.

