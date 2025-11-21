EN VIDEO: Beéle causó sensación al tatuar a famoso reguetonero y confirmó su versatilidad artística

El cantante colombiano Beéle atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera.

Beéle cantó junto a Ozuna en su presentación en el Movistar Arena. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Talento internacional Reina de belleza falleció en trágico accidente de tránsito: cámara captó el momento

Su talento musical lo ha llevado a conquistar escenarios y plataformas digitales, pero ahora está conquistando el mundo del tatuaje.

¿A quién tatuó el cantante Beéle?

Por medio de un clip publicado en sus historias de Instagram, el cantante de reguetón Ozuna mostró la habilidad de Beéle para esta disciplina artística.

En el video aparece el reguetonero sentado y estirando la mano mientras Beéle lo tatúa.

Artículos relacionados Blessd Mujer trans con la que relacionan a Blessd tras tiradera de Pirlo reaccionó a polémica

Con humor, Ozuna comentó que tenía al tatuador más caro, lo que provocó una ola de reacciones entre los internautas.

“El tatuador más caro”, expresa el cantante Ozuna en el video.

La publicación se viralizó rápidamente y reforzó la imagen de Beéle como un artista capaz de sorprender en múltiples escenarios.

¿Cuántos conciertos hará Beéle en el Movistar Arena?

Beéle no solo genera conversación por sus ocurrencias en redes, también marca hitos en la industria musical.

En noviembre y diciembre de 2025 confirmó siete fechas en el Movistar Arena de Bogotá, un récord absoluto que lo convierte en el primer artista en lograr esa cifra en un mismo año.

Estas son las fechas hechas y que faltan del artista en Bogotá:

14 de noviembre - primera fecha.

- primera fecha. 15 de noviembre - segunda fecha

- segunda fecha 16 de noviembre - tercera fecha.

- tercera fecha. 17 de noviembre - cuarta fecha.

- cuarta fecha. 26 de noviembre - quinta fecha.

- quinta fecha. 27 de noviembre - sexta fecha.

- sexta fecha. 17 de diciembre - séptima fecha

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado fue captada bailando con un misterioso cantante, ¿de quién se trata?

El éxito de Beéle también se refleja en el mundo digital. Su álbum debut “Borondo” se convirtió en un fenómeno en Spotify, superando los 1.200 millones de reproducciones y posicionándolo como una de las voces más escuchadas en Colombia.

La historia del tatuaje a Ozuna confirma que la carrera del artista barranquillero está marcada por la versatilidad y la capacidad de sorprender.