Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

EN VIDEO: Beéle causó sensación al tatuar a famoso reguetonero y confirmó su versatilidad artística

Beéle sorprendió al tatuar a reconocido cantante de reguetón, generando furor y mostrando sus múltiples facetas artísticas.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Beéle sorprende como tatuador.
Beéle sorprende al tatuar al cantante de reguetón Ozuna. (Foto del tatuador Freepik) (Foto de Beéle Canal RCN)

El cantante colombiano Beéle atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera.

Beéle tatúa a Ozuna.
Beéle cantó junto a Ozuna en su presentación en el Movistar Arena. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

Su talento musical lo ha llevado a conquistar escenarios y plataformas digitales, pero ahora está conquistando el mundo del tatuaje.

¿A quién tatuó el cantante Beéle?

Por medio de un clip publicado en sus historias de Instagram, el cantante de reguetón Ozuna mostró la habilidad de Beéle para esta disciplina artística.

En el video aparece el reguetonero sentado y estirando la mano mientras Beéle lo tatúa.

Artículos relacionados

Con humor, Ozuna comentó que tenía al tatuador más caro, lo que provocó una ola de reacciones entre los internautas.

“El tatuador más caro”, expresa el cantante Ozuna en el video.

La publicación se viralizó rápidamente y reforzó la imagen de Beéle como un artista capaz de sorprender en múltiples escenarios.

¿Cuántos conciertos hará Beéle en el Movistar Arena?

Beéle no solo genera conversación por sus ocurrencias en redes, también marca hitos en la industria musical.

En noviembre y diciembre de 2025 confirmó siete fechas en el Movistar Arena de Bogotá, un récord absoluto que lo convierte en el primer artista en lograr esa cifra en un mismo año.

Estas son las fechas hechas y que faltan del artista en Bogotá:

  • 14 de noviembre - primera fecha.
  • 15 de noviembre - segunda fecha
  • 16 de noviembre - tercera fecha.
  • 17 de noviembre - cuarta fecha.
  • 26 de noviembre - quinta fecha.
  • 27 de noviembre - sexta fecha.
  • 17 de diciembre - séptima fecha

Artículos relacionados

El éxito de Beéle también se refleja en el mundo digital. Su álbum debut “Borondo” se convirtió en un fenómeno en Spotify, superando los 1.200 millones de reproducciones y posicionándolo como una de las voces más escuchadas en Colombia.

La historia del tatuaje a Ozuna confirma que la carrera del artista barranquillero está marcada por la versatilidad y la capacidad de sorprender.

Beéle rompe record.
Beéle rompe record con siete fechas en el Movistar Arena de Bogotá. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Impactante: madre de Yina Calderón enseña la cicatriz que dejó su accidente en moto Yina Calderón

Madre de Yina Calderón muestra la cicatriz que le dejó su fuerte accidente en moto

Merly Ome, madre de Yina Calderón, sorprendió al mostrar cómo quedó su cicatriz tras meses de su accidente en moto.

El misterio de Paulina Vega regresó tras Miss Universo 2025 y desató un debate masivo en Colombia. Talento nacional

El "misterio de Paulina Vega" regresó tras la coronación de Miss Universo 2025

El misterio de Paulina Vega regresó con fuerza tras Miss Universo 2025, impulsado por debates, estadísticas y teorías místicas para Colombia.

El gran logro del hijo de Karina García que ella no pudo acompañar Karina García

Hijo de Karina García alcanzó importante logro: la influenciadora no estuvo presente

Valentino, el hijo menor de Karina García, obtuvo importante logro, pero la influenciadora brilló por su ausencia.

Lo más superlike

Claudia Bahamón, Alejandra Ávila, Valentina Taguado, Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón y las semifinalistas se suben a un cubo gigante en MasterChef para lograr foto

Los internautas se quedaron con la duda de cómo Claudia y las semifinalistas de MasterChef lograron subirse a la elevada estructura.

Miss Universo 2025 Miss Universo

Miss Universo 2025: cuatro mujeres fueron elegidas como reinas continentales, ¿quiénes son?

La revelación que hizo Fátima Bosch después de obtener la corona de Miss Universo 2025 Miss Universo

Fátima Bosch sorprende al revelar que no veía venir su triunfo en Miss Universo 2025

La lección de Greeicy Rendón y Mike Bahía a su hijo sobre el trato a los demás. Greeicy

Greeicy revela una historia de infancia que marcó la forma en que elige a sus parejas

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, reveló cuáles son las enfermedades que padece Miss Universo

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, reveló cuáles son las enfermedades que padece: ¿de qué tratan?