Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Este fue el comentado gesto que tuvo Belinda con Cazzu al conocerse en persona

Belinda sorprendió a sus seguidores al apodar a Cazzu tras conocerse cara a cara, así fue como llamó a la argentina.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Belinda y Cazzu se encuentran frente a frente y sorprenden con su actitud
Belinda apoda a Cazzu tras conocerla en persona. (AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT -Frazer Harrison)

En las últimas horas, Belinda y Cazzu han protagonizado los titulares de las noticias tras encontrarse en el mismo evento, en donde por fin se conocieron cara a cara.

Artículos relacionados

¿Qué pasa con que Belinda y Cazzu se hayan conocido cara a cara?

El revuelo generado en los portales de entretenimiento y redes sociales se debe a que Belinda y Cazzu fueron las parejas de Christian Nodal, pues la mexicana fue la primera en ser su novia y cuando el cantante terminó con ella, se formó una polémica.

El escándalo se formó cuando la madre de Belinda arremetió en contra de Nodal, por eso, él quedó como “el bueno” en la historia de la relación de ambos, pero no contó con la misma suerte tras terminar con Cazzu.

Artículos relacionados

Cuando él se separó de la madre de su hija, el artista fue duramente criticado porque al poco tiempo de alejarse de Cazzu, confirmó su relación con Ángela Aguilar. Esto hizo que le cayera mucho rechazo de parte de la opinión pública.

Belinda apoda a Cazzu tras conocerla en persona.
Así fue el momento en el que Belinda y Cazzu coincidieron. (AFP / Gustavo Caballero)

Por eso está el revuelo en redes, precisamente porque las dos ex del polémico artista estuvieron juntas.

¿Cuál fue la reacción de Belinda y Cazzu al conocerse en persona?

En las plataformas digitales se ha viralizado varios videos sobre el encuentro de Belinda y Cazzu en el evento Men of the Year de GQ, el pasado jueves 20 de noviembre, en Ciudad de México.

Artículos relacionados

En los clips, que, incluso compartieron las mismas artistas, se le ven muy amables una con la otra, mostrando confianza y complicidad, pues Belinda ya había mostrado apoyo hacia Cazzu, tras la polémica que ha vivido con Nodal.

¿Qué le dijo Belinda a Cazzu tras conocerse en persona?

Belinda compartió varios momentos con Cazzu en el evento en México y también algunas fotos, sin embargo, lo que llamó la atención fue que una de sus historias, la mexicana etiquetó a la argentina uy le escribió “jefa”.

El encuentro entre Belinda y Cazzu que nadie esperaba
Así llamó Belinda a Cazzu tras conocerse en persona. (AFP / Jose R. Madera )

Este hecho generó conversación en redes, ya que ven a Belinda como una mujer sorora que claramente le mostró su apoyo a Cazzu por lo que ha tenido que atravesar, de hecho, ya habían revelado si colaborarían en un tema musical.

Por su lado, Cazzu no ha publicado nada junto a Belinda, pero mencionado anteriormente, se le vio muy tranquila posando junto a ella.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Impactante: madre de Yina Calderón enseña la cicatriz que dejó su accidente en moto Yina Calderón

Madre de Yina Calderón muestra la cicatriz que le dejó su fuerte accidente en moto

Merly Ome, madre de Yina Calderón, sorprendió al mostrar cómo quedó su cicatriz tras meses de su accidente en moto.

El misterio de Paulina Vega regresó tras Miss Universo 2025 y desató un debate masivo en Colombia. Talento nacional

El "misterio de Paulina Vega" regresó tras la coronación de Miss Universo 2025

El misterio de Paulina Vega regresó con fuerza tras Miss Universo 2025, impulsado por debates, estadísticas y teorías místicas para Colombia.

El gran logro del hijo de Karina García que ella no pudo acompañar Karina García

Hijo de Karina García alcanzó importante logro: la influenciadora no estuvo presente

Valentino, el hijo menor de Karina García, obtuvo importante logro, pero la influenciadora brilló por su ausencia.

Lo más superlike

Miss Universo 2025 Miss Universo

Miss Universo 2025: cuatro mujeres fueron elegidas como reinas continentales, ¿quiénes son?

Miss Universo 2025 no solo le dio el título a Miss México, sino que otras mujeres también se llevaron una importante banda.

La revelación que hizo Fátima Bosch después de obtener la corona de Miss Universo 2025 Miss Universo

Fátima Bosch sorprende al revelar que no veía venir su triunfo en Miss Universo 2025

La lección de Greeicy Rendón y Mike Bahía a su hijo sobre el trato a los demás. Greeicy

Greeicy revela una historia de infancia que marcó la forma en que elige a sus parejas

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, reveló cuáles son las enfermedades que padece Miss Universo

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, reveló cuáles son las enfermedades que padece: ¿de qué tratan?

Miss Universo 2025 revela su Top 5 y deja fuera a Vanessa Pulgarín Miss Universo

Revelan el Top 5 de Miss Universo 2025 y Vanessa Pulgarín queda por fuera