Este fue el comentado gesto que tuvo Belinda con Cazzu al conocerse en persona

En las últimas horas, Belinda y Cazzu han protagonizado los titulares de las noticias tras encontrarse en el mismo evento, en donde por fin se conocieron cara a cara.

Artículos relacionados Talento internacional Reina de belleza falleció en trágico accidente de tránsito: cámara captó el momento

¿Qué pasa con que Belinda y Cazzu se hayan conocido cara a cara?

El revuelo generado en los portales de entretenimiento y redes sociales se debe a que Belinda y Cazzu fueron las parejas de Christian Nodal, pues la mexicana fue la primera en ser su novia y cuando el cantante terminó con ella, se formó una polémica.

El escándalo se formó cuando la madre de Belinda arremetió en contra de Nodal, por eso, él quedó como “el bueno” en la historia de la relación de ambos, pero no contó con la misma suerte tras terminar con Cazzu.

Artículos relacionados Blessd Mujer trans con la que relacionan a Blessd tras tiradera de Pirlo reaccionó a polémica

Cuando él se separó de la madre de su hija, el artista fue duramente criticado porque al poco tiempo de alejarse de Cazzu, confirmó su relación con Ángela Aguilar. Esto hizo que le cayera mucho rechazo de parte de la opinión pública.

Así fue el momento en el que Belinda y Cazzu coincidieron. (AFP / Gustavo Caballero)

Por eso está el revuelo en redes, precisamente porque las dos ex del polémico artista estuvieron juntas.

¿Cuál fue la reacción de Belinda y Cazzu al conocerse en persona?

En las plataformas digitales se ha viralizado varios videos sobre el encuentro de Belinda y Cazzu en el evento Men of the Year de GQ, el pasado jueves 20 de noviembre, en Ciudad de México.

En los clips, que, incluso compartieron las mismas artistas, se le ven muy amables una con la otra, mostrando confianza y complicidad, pues Belinda ya había mostrado apoyo hacia Cazzu, tras la polémica que ha vivido con Nodal.

¿Qué le dijo Belinda a Cazzu tras conocerse en persona?

Belinda compartió varios momentos con Cazzu en el evento en México y también algunas fotos, sin embargo, lo que llamó la atención fue que una de sus historias, la mexicana etiquetó a la argentina uy le escribió “jefa”.

Así llamó Belinda a Cazzu tras conocerse en persona. (AFP / Jose R. Madera )

Este hecho generó conversación en redes, ya que ven a Belinda como una mujer sorora que claramente le mostró su apoyo a Cazzu por lo que ha tenido que atravesar, de hecho, ya habían revelado si colaborarían en un tema musical.

Por su lado, Cazzu no ha publicado nada junto a Belinda, pero mencionado anteriormente, se le vio muy tranquila posando junto a ella.