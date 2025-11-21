Fátima Bosch, Miss Universe 2025, reveló cuáles son las enfermedades que padece: ¿de qué tratan?

Tras ganar Miss Universo 2025, Fátima Bosch despertó interés sobre las condiciones que le diagnosticaron en la niñez. Ha compartido cómo estas experiencias marcaron su vida, lo que motivó a muchas personas a informarse acerca de qué tratan y cómo pueden afectar el aprendizaje y la vida diaria.

Artículos relacionados Talento internacional Reina de belleza falleció en trágico accidente de tránsito: cámara captó el momento

¿Qué enfermedades tiene Fátima Bosch, Miss Universo 2025?

Fátima Bosch ha mencionado en entrevistas que fue diagnosticada con dislexia y TDAH durante su etapa escolar. Internautas que siguen su trayectoria señalan que la modelo ha compartido estos temas como una forma de visibilizar la neurodiversidad y la importancia de recibir apoyo académico y emocional desde la infancia.

Fátima Bosch fue diagnosticada con dislexia y TDAH / (Foto de AFP)

La dislexia y el TDAH forman parte de los trastornos del neurodesarrollo y suelen detectarse cuando aparecen ciertas dificultades durante la etapa escolar y en el desarrollo de su infancia.

Fátima Bosch ha compartido que estos diagnósticos influyeron en su vida escolar, obligándola a encontrar estrategias para afrontar los retos que presentaba. Afirmó que, durante su infancia, sus compañeros se reían por sus dificultades y que no comprendía por qué su cerebro procesaba la información de manera diferente a la de ellos.

“Me hacían todo tipo de bullying… tú como niño que tienes dislexia, déficit de atención e hiperactividad no entiendes por qué el cerebro no entiende. Pero estos niños tienen otros dones”, relató.

Artículos relacionados Blessd Mujer trans con la que relacionan a Blessd tras tiradera de Pirlo reaccionó a polémica

¿Qué es la dislexia, trastorno que padece la Miss Universo 2025?

La dislexia es un trastorno del aprendizaje que afecta la lectura y la escritura. Se relaciona con la manera en que el cerebro procesa el lenguaje escrito. Entre sus características comunes se encuentran: la dificultad para identificar palabras con rapidez, errores en la lectura, problemas de ortografía y retos para organizar ideas en textos.

La dislexia es un trastorno que afecta la lectura y la escritura. / (Foto de Freepik)

Instituciones académicas señalan que esta condición puede generar frustración en entornos escolares si no se cuenta con apoyo adecuado, aunque también se describe que muchas personas con dislexia desarrollan habilidades como el pensamiento visual, la creatividad y la capacidad de resolver problemas desde perspectivas distintas.

¿Qué es el TDAH, trastorno que padece la Miss Universo 2025?

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es una condición del neurodesarrollo descrita como un patrón persistente de falta de atención, impulsividad o hiperactividad que aparece antes de los 12 años y puede influir en el funcionamiento académico y social.

El TDAH es una condición caracterizada por la falta de atención / (Foto de Freepik)

Se clasifica en tres presentaciones: predominio inatento, predominio hiperactivo/impulsivo y tipo combinado. Su intensidad puede variar según el acompañamiento profesional y el entorno personal. Especialistas señalan que, aunque no tiene cura definitiva, puede reducir con apoyo médico, psicológico y educativo.

También se destaca que, cuando se brinda el apoyo adecuado, las personas con TDAH pueden desarrollar habilidades como: creatividad, producción de ideas, concentración profunda en tareas de interés y energía que puede canalizarse de forma constructiva.