Así se llama el hijo recién nacido de Gregorio Pernía: este es el significado detrás de su nombre

El actor Gregorio Pernía y su esposa, Érika Rodríguez, anunciaron la llegada de su bebé en la mañana del 19 de noviembre y con la noticia revelaron su rostro y nombre.

¿Cuál es el nombre del hijo de Érika Rodríguez y Gregorio Pernía?

El encargado de darle la buena noticias a sus seguidores en redes sociales fue el actor, quien compartió un emotivo video y mensaje en el que dejó ver momentos inéditos tras el parto de Érika.

En el audiovisual, Gregorio Pernía mostró a su esposa junto a su bebé minutos después de haberlo traído a este plano terrenal y junto a ellos su hija mayor, Luna Pernía, quien no aguantó la emoción y rompió en llanto.

En el mensaje que colocó el actor junto al video reveló el nombre que eligieron para su tercer hijo juntos tras Luna y Valentino.

El nombre que eligieron fue nada más y nada menos que el del actor, por lo que llamaron a su bebé recién nacido "Gregorio Jr.".

Érika Rodríguez y Gregorio Pernía conmueven con video en la llegada de su bebé. (Fotos AFP: Frazer Harrison y Freepik)

¿Cuál es el significado de 'Gregorio', el nombre del hijo de Érika Rodríguez y Gregorio Pernía?

Pernía y Érika también sorprendieron con el nombre que escogieron para el bebé, el mismo nombre del reconocido actor. Pero, ¿qué significa realmente y cuál es su origen?

El nombre Gregorio proviene del griego Gregorios, que significa “el vigilante”, “el que está atento” o “el que permanece despierto”. En la antigüedad, se relacionaba con personas consideradas protectoras, sabias y con una gran fortaleza.

Asimismo, históricamente, ha sido un nombre asociado a líderes espirituales, pensadores y figuras respetadas, ya que simboliza claridad mental, prudencia y capacidad de guía. Por eso es común verlo en papas, santos y personajes influyentes.

Precisamente, el nombre Gregorio tiene una fuerte conexión histórica y religiosa gracias a San Gregorio Magno, una de las figuras más influyentes de la Iglesia católica. Nacido en el siglo VI, fue papa, teólogo y un líder reconocido por su sabiduría y espiritualidad.

Para algunos expertos en onomástica, “Gregorio” es un nombre que transmite nobleza, serenidad y carácter.

¿Qué reacciones ha dejado el nombre del hijo de Gregorio Pernía y Érika Rodríguez?

En el caso de la familia Pernía Rodríguez, la decisión ha generado ternura entre los seguidores, quienes celebran que el actor comparta con su bebé un nombre con tanto significado y más por su trayectoria en la televisión nacional.

Sin duda alguna, el pequeño Gregorio se ha convertido en toda una sensación en redes y también en el protagonista de infinidad de mensajes de amor y felicitaciones para la pareja.